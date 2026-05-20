地球温暖化は稲の進化の5000倍で進んでおり耐熱限界に達しつつある、大勢の命を支える「米」の生産に暗雲

地球温暖化は稲の進化の5000倍で進んでおり耐熱限界に達しつつある、大勢の命を支える「米」の生産に暗雲