お笑いコンビ、爆笑問題太田光（61）が19日深夜放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時半）に出演。「不快な司会者ランキング」で1位になったことについて語った。

太田を尊敬するオードリー若林正恭から「嫌われるのイヤなんですか？」と質問すると、太田は爆笑。「イヤに決まってんだろ。好きなヤツいないだろ、嫌われんの」と即答したが、若林は「そうなんですけど、芸人として『俺は言うことは言うよ。でも嫌われんの全部受け入れるよ』」と質問の真意を説明した。

太田は首を横に振り「そんなことはない。この間、女性誌で、毎年やってるんだよ、『不快な司会者ランキング』。1位になっちゃって」と自虐し、若林は手を叩いて「よしよしよし」と大笑い。太田は「嫌な予感してたんだよ、数年前から、なんとなく」と明かした。

太田は「常連だったことは確かなんだよ。ベスト5のね。常連だったことは確かなんだけど、坂上忍が『バイキング』やめた、嫌われなくなっていった。嫌だなと思っていたら、この間、アッコさん（和田アキ子）が『アッコにおまかせ』やめたじゃん。ヤバいな、って思ったんだよ」と、変化を説明。若林から「何の競争なんだよ！」とツッコまれつつ、太田は「常連が上にいたのが、アッコさんも『おまかせ』やめたらそんなに嫌われなくなっちゃうじゃん。今度宮根（誠司）さんが（『ミヤネ屋』を）やめるだろ。そしたら俺、単独1位になっちゃう」とぼやいた。

オードリーが爆笑すると、太田は「何とかね、膳場（貴子）をもうちょっと前に出したいんだよ。『サンモニ』やってる膳場貴子。元NHK。あいつのことをもっと注目して欲しい」と、TBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）のキャスターの名を“対抗馬”に上げ毒づいた。若林は笑いながら手を振って否定し、春日俊彰も「嫌われるタイプじゃないと思いますよ」とツッコんだ。

太田はその上で、嫌われることについて「平気じゃないです」と、ショックは受けていることを強調した。