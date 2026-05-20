「広島３−１ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）

力強く何度も右拳を握りながら、一塁へと向かった。広島の貴重な追加点は坂倉将吾のバットから。お立ち台に上がった４番打者は、「集中して初球を捉えられたんで、うれしかったです」とクールに余韻に浸った。

２点リードで迎えた六回２死三塁。一振りで勝負を決めた。若松が投じた初球のスライダーをライナーで右前へ。「球筋とか分からないので、甘くきたらいこうと」と、積極的にスイングを仕掛け、リードを広げた。

チーム屈指の“床田大好き男”だ。今季、左腕の登板時は８試合中７試合に出場し、２２打数１１安打、打率・５００、２本塁打、８打点の大暴れ。この日も２安打１打点の活躍で勝利に貢献した。床田登板時の成績について伝えられると、「そうなんですか？」と驚いた表情。「彼、打率がどうとかうるさいので（笑）」と冗談を交えつつ、「まあ打ててよかったです」とうなずいた。今後も先輩左腕を好調なバットで援護していく。

チームは約３週間ぶりの連勝を飾るも、本拠地は空席が目立つ試合が続いているのが現状だ。「仕事終わりでもいいんで、ぜひ球場に足を運んでください！応援よろしくお願いします！」と、ヒーローインタビューを締めくくった坂倉。残り試合はまだ１００試合以上残されている。本拠地を熱狂へと導く一打を放ち、チームを上の順位へと押し上げていく。