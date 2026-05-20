自民党は、すべての国民がデジタルの恩恵を感じることができる社会を目指すべきとして、マイナンバーカードの「取得義務化」を政府に提言します。

【映像】自民党「義務化は国民の皆さんを守るために」

自民・デジタル社会推進本部平井本部長「マイナンバーカードの本人確認機能というのはものすごく大きなインフラになり得るわけです。災害の時にもものすごく役に立つわけですし、そういう意味で義務化というのは国民の皆さんを守るためにそうしたいと」

マイナカードは、現時点では、申請は任意で総務省によると取得率は、4月末で82.7％となっています。

自民党の提言では、「国民全員が取得しているという前提が必要」だとしてマイナカードの「罰則なしの取得義務化」を盛り込みました。

物価高対策などでのスピード感のある現金給付の重要性も高まっているとして、「公金受取口座の登録義務化を検討すべき」と指摘しています。

また、高市政権が目指す「給付付き税額控除」の実現に向けた議論は、「あるべき給付インフラを構築する絶好かつラストチャンス」と強調しました。

デジタル庁や総務省に対し、マイナカードを活用したサービスの拡充を進めるよう求めたうえで、「法的に義務付ける必要性や実効性を検討すべき」と明記しています。（ANNニュース）