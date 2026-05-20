元ＴＯＫＩＯの長瀬智也（４７）が現在の姿を公開し、注目を集めている。

長瀬は１９日にインスタグラムを更新。「Ｙｏｕｔｕｂｅのタキマキちゃんねるにお邪魔したのにマコちゃんと写真撮るの忘れた」とつづり、モデル・滝沢眞規子の夫で、ファッションブランド「ネイバーフッド」デザイナー兼代表取締役の滝沢伸介さんとの２ショットをアップした。

「＃家族＃愛」とハッシュタグを付けた長瀬。ＹｏｕＴｕｂｅでは恋人について「現在いないですよ」と告白。「いいなと思った人がタイプ」と明かし、「年取るほどやっぱりビジュアルじゃなくなってくるよね。人間性とか声とか、笑い方とか。そういうとこで意外にその人の人間性。そっちの方が強い気がする」「見た目がすべてじゃないっていうのは確かかなと思う」と語った。

さらに待望される俳優復帰にも言及。「いい話とか作品と出会えたりとか、いい人と出会えるんだったら、俺は全然いつでもできる」と話し、「だけどやっぱり今の自分にふさわしいかとか、その作品を作る大変さも知ってるから。大変だよね。じゃあやろうかなみたいな感じにはなかなかなれないよね。やっぱり」と打ち明けた。

ワイルドなロン毛やヒゲについても「役柄で本当に短い方のがプラスに働くんだったら俺はすぐバサって切る」と明かした長瀬。

近影を見たネットは「日本でもう数少ない本物のワイルド系イケメン」「日本人で１番かっこいい（ルックスだけでなく中身も含め）」「動いてる長瀬くんをなかなか見る機会がないのでめっちゃ貴重でビックリ」「久しぶりに動く長瀬を見たがかっこいいなあ」「究極の男性像」と驚がくした。

長瀬は２０２１年３月末でＴＯＫＩＯを脱退し、ジャニーズ事務所（当時）を退所。インスタのプロフィル欄では現在の肩書について「表現者」「挑戦者」、バンド「Ｋｏｄｅ Ｔａｌｋｅｒｓ」のボーカル＆ギターと自己紹介し、昨年４月の投稿では「長瀬は２０２１年に芸能活動を引退しバイクレースやバンドなどの活動をメインとしている」と自身の近況を説明している。