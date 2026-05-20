病院を転々としてもわからなかった腹痛の原因が、ついに過敏性腸症候群と判明。診断が出たときには涙が【著者インタビュー】

病院を転々としてもわからなかった腹痛の原因が、ついに過敏性腸症候群と判明。診断が出たときには涙が【著者インタビュー】