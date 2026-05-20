病院を転々としてもわからなかった腹痛の原因が、ついに過敏性腸症候群と判明。診断が出たときには涙が【著者インタビュー】
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1年前のある日、お腹を下すようになったポポ美。それ以来、快便でも出し切った後でも、幾度となく腹痛に襲われるようになってしまう。さらには電車に乗っている時、強い腹痛からホームに倒れるなど、日常生活にも支障が出るように。困り果てたポポ美はありとあらゆる手段でお腹の痛みに立ち向かおうと決意する。しかし食生活に気を付けても効果はなし、大腸検査を受けるものの異常なし……。そんな時、後輩からの勧めで心療内科を受診する。そこでついた診断名は「過敏性腸症候群（IBS）」（腸に炎症やポリープのような異常がなくとも、刺激に対して過敏に反応する状態になり便通異常を起こす症状）だった。
※個人の体験、お話をもとにインタビューを行っています。症状など、詳細は医療機関等にご確認ください。
――主人公は心療内科を受診することで、これまで悩んでいた腹痛が過敏性腸症候群のためだと判明します。鳥頭さんも同じ結論が出たとのことですが、判明したときはどう感じましたか？
鳥頭ゆばさん（以下、鳥頭）：判明したとき、私泣いてしまったんです。自分の中でもストレスからくる病気なんじゃないかなとうっすら思っていたのですが、それを改めてお医者さんから言ってもらったことで、「私って結構苦労していたんだな」と思って。判明するまでたくさんのお医者さんをたらい回しにされていたので、名前がついてほっとしたというのもあります。
――作中で心療内科の先生はかなりワイルドに描かれていますよね。
鳥頭：私が実際にお世話になった先生は、あそこまでではないのですが、ワイルドというかチャラい感じでした（笑）。
――過敏性腸症候群と診断された後、心療内科の先生から抗うつ薬か抗不安薬を試すことを提案されたポポ美は薬を飲むことをためらいます。それに対して、先生が「薬は悪じゃねえ、あれは――ケミカルな優しさだ」という話すシーンが刺さりました。
鳥頭：セリフはキャラに合わせた勢いで書くことが多いのですが、このセリフの場合は「薬は悪じゃない」という言葉に私自身が勇気づけられたのを思い出しまして。「確かにそうだな」と思ったので、その時の気持ちを思い出しながら描きました。
取材・文＝原智香