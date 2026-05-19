Insta360は、フラッグシップワイヤレスマイク「Insta360 Mic Pro」を5月19日（火）に発売した。32bitフロート録音が可能なほか、送信機にチャンネルのアイコンなどの図案を表示できる。

クリエイター、映像制作者、ポッドキャスター、イベント関係者などを対象としたワイヤレスマイク。

Insta360のワイヤレスマイクとしては、これまで受信機をスマートフォンに取り付けるタイプの「Mic Air」がアクションカメラのアクセサリーとして存在した。新製品の「Mic Pro」は、ミラーレスカメラのアクセサリーシューに取り付けるタイプの受信機をInsta360で初めて採用する。

また、送信機のE-inkディスプレイ搭載、3つのマイクアレイによる指向性コントロール、32bitフロート内部録音などの機能を有している。

業界初のカスタマイズ可能なE-inkディスプレイ

送信機にカスタマイズ可能な1.22インチE-inkディスプレイを搭載。Insta360アプリを通じて、放送局のロゴや出演者名、チャンネルアートなどを表示できる。電源オフ時でも表示を維持できるほか、複数の送信機を使用する現場でも機材の識別が容易になるという。

E-inkは直射日光下でも視認性が低下しにくく、画面の更新時のみ電力を消費するためバッテリーの消耗も少ないとされる。

3マイクアレイによる指向性選択とAIノイズ低減

送信機1台につき3つのマイクを内蔵し、デジタル信号処理によって「無指向性」「単一指向性」「双指向性」の収音パターンを切り替え可能。

単一指向性モードはショットガンマイクのように前方の音を強調できるため、Vlogやナレーション収録に利用できる。一方双指向性モードでは、前後の音を同時に拾うためインタビューなどに適している。

内蔵NPUチップによるAIノイズキャンセリング機能も備えており、音声の自然さを保ちながら環境ノイズを低減するという。

32bitフロート内部録音に対応

送信機内に32GBのストレージを内蔵し、最大32bitフロートでの内部録音に対応する。広いダイナミックレンジを確保できるため、小さなささやき声から突発的な大音量まで、音割れ（クリッピング）を気にせずに収録可能。ポストプロダクションでのゲイン調整の自由度が大幅に向上する。

さらに、同クラスの製品としては珍しく、送信機単体でのステレオ内部録音にも対応している。

Insta360 Mic Pro（2TX + 1RX)（送信機2台＋受信機1台）

マルチチャンネル構成とInsta360カメラへの直接接続

最大4台の送信機を1台の受信機に接続できる「4対1モード」や、2台の送信機の音声を最大4台の受信機へ同時に配信する「2対4モード」に対応。マルチカメラ撮影や複数人の音声収録などを柔軟に行えるとする。

また、受信機を使用せず、同社の「X5」「X4 Air」「Ace Pro 2」「GO Ultra」などのInsta360カメラとBluetoothで直接接続できる。

ラインアップ

主な仕様

Insta360 Mic Pro（送信機1台）：18,500円 Insta360 Mic Pro（1TX+1RX)（送信機1台＋受信機1台）：34,500円 Insta360 Mic Pro（2TX+1RX)（送信機2台＋受信機1台）：57,000円バッテリー駆動時間：最大10時間（充電ケース併用で最大30時間） 充電時間：約1時間（5分の充電で1.5時間使用可能な急速充電対応） 最大伝送距離：400m（Insta360カメラへの直接接続時は約100m） タイムコード同期：24時間以内の誤差1フレーム未満 送信機サイズ/重量：直径38×高さ12.2mm / 19.7g（クリップ等含まず） 受信機サイズ/重量：55.80×27.65×21.00mm / 29.8g