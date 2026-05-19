飲食店などの壁に有名人のサインが飾られているのをご覧になったことがあると思う。今、SNS上で大きな注目を集めているのはそんな飲食店のサインに関する疑問だ。「飲食店によく漫画家さんのサイン飾ってたりしますよね。これって作家さんの方からサイン書きましょうか？って言ってるんですかね？顔出ししてる芸能人ならともかく、店側から気づくことってある？？ 長年の疑問です」と問いかけたのはたまさん（@tama9999）。



【写真】サインには人気料理漫画『クッキングパパ』の顔も

たしかにメディア露出が仕事の俳優や歌手、タレントならわかるが、漫画家にはあえて顔出ししていないという人も多い。あのサインはどういう経緯で書かれ、飲食店の壁に飾られるのか…。



SNSユーザーたちから



「僭越ながら お連れ様や同席してる方が『この方、〜先生なんですよ』と自慢するのだと思いますよ」

「事前に予約をして、それをTwitterに書いたので、会計時に店員さんからお願いされました」（※漫画家の加藤亮さん）

「料理系漫画家だと、うえやまとち先生ときくち正太先生はガンガン顔出ししてるからわかるかも」

「湯前町の魚八だから、漫画美術館関連で役場の人間がアテンドしてて予約でわかるやつ？」

「子どもの頃から父や父と仲の良い漫画家の先生方と会食をご一緒する機会が度々ございましたが、大抵は ・予約名で気づかれる（ペンネームが本名）・同席者が紹介 ・会話の内容で気づかれる。これら何らかのパターンが多かった記憶です。グルメ漫画家の方は取材を兼ねている時にはご自身で名乗られる場合も」（※漫画家のエ☆ミリー吉元さん）

「僕は…自分からは言わないかもで…恥ずかしいから」（※漫画家のさいとう二三さん）



など数々のコメントが寄せられた今回の投稿についてたまさんにお話を聞いたところ、



「正直これだけの反響があるとは思わず本当に驚いています。自分自身、漫画家さんのサインを収集していることもあり、飲食店等に飾られているのを見るとどうしても注目してしまいます。普段顔出ししていないはずの漫画家さんにどうやってサインを貰っているのだろう？長年の疑問でした。これだけ反響があるということは、みなさん同じ疑問を持たれていたんでしょう。今回たくさんのプロの漫画家さんからもコメントを頂いたのですが、一番納得してしまったのは同席の人が言ってしまうというケースですね。やっぱり知人が有名な漫画家さんだったりしたら自慢したくなっちゃいますもんね」



ということだった。



なおたまさんは自身のホームページ「ミューゼオ」で漫画家のサインやセル画、原画などの貴重なコレクションを紹介している。ご興味のある方はぜひご覧いただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）