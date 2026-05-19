デジタルサイネージで推しに応援を届ける! 日本発の応援プラットフォーム「CheerSPOT」が香港上陸へ
INFORICHは5月18日より、デジタル応援プラットフォーム「CheerSPOT(チアスポット)」のサービスを、香港にて正式に開始する。
デジタル応援プラットフォーム「CheerSPOT」が香港上陸
日本で誕生したデジタル応援プラットフォーム「CheerSPOT」は、INFORICHが運営する「ChargeSPOT」のデジタルサイネージにおいて、ファンが個人でアーティストへの応援を発信できるプラットフォーム。CheerSPOTのアジア進出は、台湾、タイに続いて香港が3カ国目となる。
香港上陸における戦略的パートナーとして、音楽配信サービス大手 KKBOXと提携。5月10日〜31日までの期間、香港のCheerSPOTでは、KKBOXの公式素材を独占的に提供し、街中を音楽一色に染める応援プロジェクトを展開する。
また、KKBOX関連の応援素材はすべて「無料」で放映可能。お気に入りの音楽を香港の街中でプロモーションできる、これまでにない新たな体験を提供するという。
デジタル応援プラットフォーム「CheerSPOT」が香港上陸
日本で誕生したデジタル応援プラットフォーム「CheerSPOT」は、INFORICHが運営する「ChargeSPOT」のデジタルサイネージにおいて、ファンが個人でアーティストへの応援を発信できるプラットフォーム。CheerSPOTのアジア進出は、台湾、タイに続いて香港が3カ国目となる。
また、KKBOX関連の応援素材はすべて「無料」で放映可能。お気に入りの音楽を香港の街中でプロモーションできる、これまでにない新たな体験を提供するという。