kurayamisakaが、“極北を目指すオルタナティヴアイドル”RAYへの提供曲「sagittarius」のセルフカバーを明日配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、轟音ギターが鳴り響くダイナミックなサウンドに、内藤さちの浮遊感あるボーカルが重なり、楽曲の持つ美しさをより際立たせている。もともとアイドルへの提供曲であった背景もあり、ノスタルジックな歌詞世界の中で、透明感あふれる歌声が印象的に響く仕上がりになったという。

なおkurayamisakaは、全国6カ所を巡る2マンツアーを現在開催中だ。チケットは全公演ソールドアウトしているが、東京・Zepp DiverCityワンマンの追加公演である大阪・GORILLA HALL OSAKA公演はまだチケットが入手できるため、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜kurayamisaka tte, doko? #8「GORILLA HALL OSAKA 単独公演編」＞ 2026年10月25日（日）大阪・GORILLA HALL OSAKA

OPEN17:00 / START 18:00

スタンディング ￥5,000（税込）/10代割チケット スタンディング ￥3,000（税込）