「順番にヤラれると思った…」20歳女子大生が震えた西麻布の密室。食事のつもりが“見知らぬ男たちの部屋”へ売られた恐怖の夜

「順番にヤラれると思った…」20歳女子大生が震えた西麻布の密室。食事のつもりが“見知らぬ男たちの部屋”へ売られた恐怖の夜