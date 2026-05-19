★人気テーマ・ベスト１０

１ 半導体

２ 人工知能

３ 宇宙開発関連

４ フィジカルＡＩ

５ データセンター

６ 半導体製造装置

７ ドローン

８ 蓄電池

９ ＪＰＸ日経４００

１０ 防衛



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ」が１６位となっている。



生成ＡＩ市場の急成長を受けて世界的なＡＩデータセンターの建設ラッシュが続いている。このＡＩデータセンター内に設置されるＡＩサーバーのストレージ（記憶装置）向けにＮＡＮＤ型フラッシュメモリーの需要が爆発的な伸びを示している。



ＮＡＮＤ型フラッシュメモリーは元来、スマートフォンやパソコン向けが主流で、スマホの在庫調整局面では需要が減退する。近年は市場が飽和状態と見られていたが、生成ＡＩの登場によって視界がガラリと変わった。これを象徴するのが、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリーメーカーとして世界屈指の商品シェアを誇るキオクシアホールディングス<285A.T>の業績で、前週末１５日に開示した同社の２６年４～６月期の業績予想で最終利益は前年同期比４８倍の８６９０億円を見込むなど驚異的な成長トレンドに突入している。同社が製造する３次元積層ＮＡＮＤメモリーが成長ドライバーとなっている。世界でツートップとなっている韓国のサムスン電子やＳＫハイニックスも同様に業績と株価を変貌させており、世界的にＮＡＮＤメモリーに熱視線が注がれている状況だ。



東京市場ではキオクシアのほか、関連銘柄としてはアドバンテスト<6857.T>や東京エレクトロン<8035.T>などの半導体製造装置大手やＳＵＭＣＯ<3436.T>、信越化学工業<4063.T>などのシリコンウエハー大手。このほかでは、トーメンデバイス<2737.T>、シンデン・ハイテックス<3131.T>、イノテック<9880.T>などが挙げられる。



出所：MINKABU PRESS