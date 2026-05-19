「ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ」が１６位、キオクシア収益成長の源泉として脚光＜注目テーマ＞
★人気テーマ・ベスト１０
１ 半導体
２ 人工知能
３ 宇宙開発関連
４ フィジカルＡＩ
５ データセンター
６ 半導体製造装置
７ ドローン
８ 蓄電池
９ ＪＰＸ日経４００
１０ 防衛
みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ」が１６位となっている。
生成ＡＩ市場の急成長を受けて世界的なＡＩデータセンターの建設ラッシュが続いている。このＡＩデータセンター内に設置されるＡＩサーバーのストレージ（記憶装置）向けにＮＡＮＤ型フラッシュメモリーの需要が爆発的な伸びを示している。
ＮＡＮＤ型フラッシュメモリーは元来、スマートフォンやパソコン向けが主流で、スマホの在庫調整局面では需要が減退する。近年は市場が飽和状態と見られていたが、生成ＡＩの登場によって視界がガラリと変わった。これを象徴するのが、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリーメーカーとして世界屈指の商品シェアを誇るキオクシアホールディングス<285A.T>の業績で、前週末１５日に開示した同社の２６年４～６月期の業績予想で最終利益は前年同期比４８倍の８６９０億円を見込むなど驚異的な成長トレンドに突入している。同社が製造する３次元積層ＮＡＮＤメモリーが成長ドライバーとなっている。世界でツートップとなっている韓国のサムスン電子やＳＫハイニックスも同様に業績と株価を変貌させており、世界的にＮＡＮＤメモリーに熱視線が注がれている状況だ。
東京市場ではキオクシアのほか、関連銘柄としてはアドバンテスト<6857.T>や東京エレクトロン<8035.T>などの半導体製造装置大手やＳＵＭＣＯ<3436.T>、信越化学工業<4063.T>などのシリコンウエハー大手。このほかでは、トーメンデバイス<2737.T>、シンデン・ハイテックス<3131.T>、イノテック<9880.T>などが挙げられる。
出所：MINKABU PRESS
１ 半導体
２ 人工知能
３ 宇宙開発関連
４ フィジカルＡＩ
５ データセンター
６ 半導体製造装置
７ ドローン
８ 蓄電池
９ ＪＰＸ日経４００
１０ 防衛
みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ」が１６位となっている。
生成ＡＩ市場の急成長を受けて世界的なＡＩデータセンターの建設ラッシュが続いている。このＡＩデータセンター内に設置されるＡＩサーバーのストレージ（記憶装置）向けにＮＡＮＤ型フラッシュメモリーの需要が爆発的な伸びを示している。
ＮＡＮＤ型フラッシュメモリーは元来、スマートフォンやパソコン向けが主流で、スマホの在庫調整局面では需要が減退する。近年は市場が飽和状態と見られていたが、生成ＡＩの登場によって視界がガラリと変わった。これを象徴するのが、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリーメーカーとして世界屈指の商品シェアを誇るキオクシアホールディングス<285A.T>の業績で、前週末１５日に開示した同社の２６年４～６月期の業績予想で最終利益は前年同期比４８倍の８６９０億円を見込むなど驚異的な成長トレンドに突入している。同社が製造する３次元積層ＮＡＮＤメモリーが成長ドライバーとなっている。世界でツートップとなっている韓国のサムスン電子やＳＫハイニックスも同様に業績と株価を変貌させており、世界的にＮＡＮＤメモリーに熱視線が注がれている状況だ。
東京市場ではキオクシアのほか、関連銘柄としてはアドバンテスト<6857.T>や東京エレクトロン<8035.T>などの半導体製造装置大手やＳＵＭＣＯ<3436.T>、信越化学工業<4063.T>などのシリコンウエハー大手。このほかでは、トーメンデバイス<2737.T>、シンデン・ハイテックス<3131.T>、イノテック<9880.T>などが挙げられる。
出所：MINKABU PRESS