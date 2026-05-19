『じゃがりこ』発売30周年、公式ブックでアレンジレシピを紹介【キッシュのレシピあり】
独特の食感と味わいで、発売以来多くの人に愛され続ける人気スナック『じゃがりこ』の公式ブック『Calbee じゃがりこ 30th Anniversary ポーチ BOOK』が19日に発売される。
【比較】そっくり再現！実物のじゃがりこと、じゃがりこのポーチ
この本は『じゃがりこ』発売30周年を記念した公式ブランドムックで、2022年に好評を博した前作に続き、本物そっくりのポーチが付属している。定番のサラダのパッケージと形状を再現し、レギュラーサイズの『じゃがりこ』がすっぽり収まる実用的なサイズ感に仕上げた。
見た目以上の収納力で、文房具やガジェット、コスメなどの小物をすっきり収納でき、日常使いにも最適。着脱可能なじゃがりこチャームとじゃがりこ総柄のオリジナルストラップ付き。ポーチに付けるのはもちろん、バッグやスマートフォンに付けて楽しむこともできる。
近年、じゃがりこを使った簡単レシピはSNSでも数多く投稿されるなど人気を集めている。この本でも「第1回じゃがりこレシピコンテスト」のグランプリ受賞作を含む、手軽に楽しめるアレンジレシピを掲載。そのほか、じゃがりこヒストリーや豆知識を収録した、遊び心ある一冊となっている。
近年、じゃがりこを使ったアレンジレシピは、SNS上でも多数投稿されていて、手軽に楽しめる食材として人気を集めている。誌面では、「第1回じゃがりこレシピコンテスト」グランプリ受賞作を含む簡単で美味しいレシピを紹介している。
■じゃがりこのミニキッシュ（第1回じゃがりこレシピコンテストグランプリ受賞作）レシピ
【材料】（1〜2人分）
・じゃがりこ チーズ…1カップ（55g）
・玉ねぎ…1/8個
・ベーコン…2枚
・ほうれん草…30g
・牛乳…70mL
・卵…1個
・ピザ用チーズ…大さじ1
・塩・こしょう…少々
・サラダ油…適量
★アルミカップを用意する
【つくり方】
1.牛乳を耐熱容器に入れて600Wの電子レンジで2分温めたらカップ半分のじゃがりこを入れ、ふやかす。卵を割り入れ、フォークなどでじゃがりこをつぶしながらよく混ぜる。
2.玉ねぎ、ベーコン、ほうれん草を小さく切って別の耐熱容器に入れ、塩・こしょうを振って軽く混ぜたら、ラップをかけて600Wの電子レンジで2分ほど温める。
3.1に2を入れ、混ぜ合わせる。
4.アルミカップの内側にサラダ油を塗り、残りのじゃがりこを小さく折ってカップの底に敷き詰める。
5.4に3を8分目を目安に流し入れる。
6.ピザ用チーズを上にのせ、230℃のオーブントースターで5分ほどこんがり焼いて完成。
※焼き具合を見ながら、焼く時間を追加する
【比較】そっくり再現！実物のじゃがりこと、じゃがりこのポーチ
この本は『じゃがりこ』発売30周年を記念した公式ブランドムックで、2022年に好評を博した前作に続き、本物そっくりのポーチが付属している。定番のサラダのパッケージと形状を再現し、レギュラーサイズの『じゃがりこ』がすっぽり収まる実用的なサイズ感に仕上げた。
近年、じゃがりこを使った簡単レシピはSNSでも数多く投稿されるなど人気を集めている。この本でも「第1回じゃがりこレシピコンテスト」のグランプリ受賞作を含む、手軽に楽しめるアレンジレシピを掲載。そのほか、じゃがりこヒストリーや豆知識を収録した、遊び心ある一冊となっている。
近年、じゃがりこを使ったアレンジレシピは、SNS上でも多数投稿されていて、手軽に楽しめる食材として人気を集めている。誌面では、「第1回じゃがりこレシピコンテスト」グランプリ受賞作を含む簡単で美味しいレシピを紹介している。
■じゃがりこのミニキッシュ（第1回じゃがりこレシピコンテストグランプリ受賞作）レシピ
【材料】（1〜2人分）
・じゃがりこ チーズ…1カップ（55g）
・玉ねぎ…1/8個
・ベーコン…2枚
・ほうれん草…30g
・牛乳…70mL
・卵…1個
・ピザ用チーズ…大さじ1
・塩・こしょう…少々
・サラダ油…適量
★アルミカップを用意する
【つくり方】
1.牛乳を耐熱容器に入れて600Wの電子レンジで2分温めたらカップ半分のじゃがりこを入れ、ふやかす。卵を割り入れ、フォークなどでじゃがりこをつぶしながらよく混ぜる。
2.玉ねぎ、ベーコン、ほうれん草を小さく切って別の耐熱容器に入れ、塩・こしょうを振って軽く混ぜたら、ラップをかけて600Wの電子レンジで2分ほど温める。
3.1に2を入れ、混ぜ合わせる。
4.アルミカップの内側にサラダ油を塗り、残りのじゃがりこを小さく折ってカップの底に敷き詰める。
5.4に3を8分目を目安に流し入れる。
6.ピザ用チーズを上にのせ、230℃のオーブントースターで5分ほどこんがり焼いて完成。
※焼き具合を見ながら、焼く時間を追加する