サバンナ八木“NGなし”営業術にびっくり 餅つき大会で“餅なし”のハプニングも
過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』が15日放送。今回は、吉本の営業出演回数ランキングで常に上位にランクインするサバンナ・八木真澄の授業「営業マニュアル」後半戦が放送された。
【写真】サバンナ八木「ブラジルの人、聞こえますかー!!」ついに返事届く 感動の声「努力が実を結んだ」「神回」
前回の授業では、“レギュラー0本”のどん底を営業で乗り越えた八木先生の過去が語られたが、今回は吉本営業出演回数ランキング上位を支える“営業術”の秘密が明かされた。
八木先生は、自身が営業ランキング上位を維持している理由について「どこでも何でもやる」と説明。劇場やホールだけでなく、多くの芸人が嫌がるショッピングモール、屋外、360度客に囲まれる会場でも“NGなし”で引き受けていると語ります。さらに「もう一段階いってます」と切り出した八木先生は、なんと「犬と漫才」の営業まで受けていると告白。きっかけは14年前に「20分間ネタ、犬と漫才」というオファーを受けたことで、当時“犬のゆるキャラ”だと思って現場入りしたところ、本物の犬が楽屋弁当を食べていたと振り返った。授業では実際の営業映像も公開され、犬との掛け合いが想像以上に盛り上がる様子に、生徒たちからは「めっちゃウケてるじゃないですか！」と驚きの声が上がった。そこで平成ノブシコブシ・吉村崇が「断ってもいいんじゃないですか？」と質問すると、八木先生は「断ったらいつ仕事が来るか分からない。明日も和歌山で犬と漫才」「5月は犬と漫才2DAYS」と明かし、一同爆笑の展開となった。
また、“営業現場でのリアル”についても言及。八木先生は「18歳はめちゃくちゃ危険。まず僕のことを知らない」とし、「レジェンドの人たちの失敗話とかでいくけど、そのレジェンドを知らない」と、若年層向け営業の難しさを明かした。これにモグライダー・芝大輔も「最近、高校生の前でネタやる時がありましたけど、マジで知られてなかった」「頑張って粘ってやったけど、『なっが！』って聞こえました」と共感した。そんな“完全アウェイ”な営業現場で先生は、「吉本興業からやってきました」「さんまさんやダウンタウンさんも所属している吉本興業、今日は若手のサバンナ八木です」と、“ビッグネーム”を出して興味を引くと、自身の営業術を披露した。
授業中盤では、八木先生が実際に遭遇した“ハプニング”も紹介。「餅つき大会」の営業で、青い顔をした主催者から「餅が正月の渋滞に巻き込まれました」と告げられた八木先生。現場には臼と杵しかない状況で、「エアーでやります」と即決し、“空気の餅”をついて観客に配る“エアー餅つき”を敢行したと明かした。また、その翌年も別会場で餅つき営業が入り、今度は「もち米を炊く責任者が渋滞に巻き込まれました」とまさかの展開に。再び“エアー餅つき”で乗り切ったと語ると、一同は騒然となった。さらに3年連続で餅つき大会の営業が入り、「前の組が押しまして…爆笑ネタステージはなしでお願いします」と言われ、「その年は単に餅ついて終わった。お笑い何もやってない」と振り返った先生に、教室は再び爆笑に包まれていた。
『しくじり先生 俺みたいになるな!!』はABEMAにて見逃し配信中。
【写真】サバンナ八木「ブラジルの人、聞こえますかー!!」ついに返事届く 感動の声「努力が実を結んだ」「神回」
前回の授業では、“レギュラー0本”のどん底を営業で乗り越えた八木先生の過去が語られたが、今回は吉本営業出演回数ランキング上位を支える“営業術”の秘密が明かされた。
八木先生は、自身が営業ランキング上位を維持している理由について「どこでも何でもやる」と説明。劇場やホールだけでなく、多くの芸人が嫌がるショッピングモール、屋外、360度客に囲まれる会場でも“NGなし”で引き受けていると語ります。さらに「もう一段階いってます」と切り出した八木先生は、なんと「犬と漫才」の営業まで受けていると告白。きっかけは14年前に「20分間ネタ、犬と漫才」というオファーを受けたことで、当時“犬のゆるキャラ”だと思って現場入りしたところ、本物の犬が楽屋弁当を食べていたと振り返った。授業では実際の営業映像も公開され、犬との掛け合いが想像以上に盛り上がる様子に、生徒たちからは「めっちゃウケてるじゃないですか！」と驚きの声が上がった。そこで平成ノブシコブシ・吉村崇が「断ってもいいんじゃないですか？」と質問すると、八木先生は「断ったらいつ仕事が来るか分からない。明日も和歌山で犬と漫才」「5月は犬と漫才2DAYS」と明かし、一同爆笑の展開となった。
また、“営業現場でのリアル”についても言及。八木先生は「18歳はめちゃくちゃ危険。まず僕のことを知らない」とし、「レジェンドの人たちの失敗話とかでいくけど、そのレジェンドを知らない」と、若年層向け営業の難しさを明かした。これにモグライダー・芝大輔も「最近、高校生の前でネタやる時がありましたけど、マジで知られてなかった」「頑張って粘ってやったけど、『なっが！』って聞こえました」と共感した。そんな“完全アウェイ”な営業現場で先生は、「吉本興業からやってきました」「さんまさんやダウンタウンさんも所属している吉本興業、今日は若手のサバンナ八木です」と、“ビッグネーム”を出して興味を引くと、自身の営業術を披露した。
授業中盤では、八木先生が実際に遭遇した“ハプニング”も紹介。「餅つき大会」の営業で、青い顔をした主催者から「餅が正月の渋滞に巻き込まれました」と告げられた八木先生。現場には臼と杵しかない状況で、「エアーでやります」と即決し、“空気の餅”をついて観客に配る“エアー餅つき”を敢行したと明かした。また、その翌年も別会場で餅つき営業が入り、今度は「もち米を炊く責任者が渋滞に巻き込まれました」とまさかの展開に。再び“エアー餅つき”で乗り切ったと語ると、一同は騒然となった。さらに3年連続で餅つき大会の営業が入り、「前の組が押しまして…爆笑ネタステージはなしでお願いします」と言われ、「その年は単に餅ついて終わった。お笑い何もやってない」と振り返った先生に、教室は再び爆笑に包まれていた。
『しくじり先生 俺みたいになるな!!』はABEMAにて見逃し配信中。