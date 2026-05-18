元俳優・堀北真希さんの妹でモデルのNANAMIが17日、Instagramを更新。ハワイ滞在中の水着姿や、現地で堪能した食事などを披露した。

【映像】NANAMI、ムチったビキニショット＆過去の水着姿

10日、14日の更新で、ハワイで訪れたビーチやレストランなどを紹介していたNANAMI。この日は「起床して日焼け止めだけ軽く塗ってKakaʻako Farmers Marketへ」と切り出し、冷たいレモネードを飲みながら市場を巡ったことを報告。「何食べようか悩みに悩み、スパイスたっぷりのビリヤニ」と現地での食事を満喫した様子で、「このお店辛さも聞いてくれてその場で炒めてくれるの待ってる間の香りがたまらん。。」と振り返った。

また、現地での1人行動について「英語が基礎も曖昧な私はいつもドキドキ」と本音を吐露。しかし「拙い英語も聞いてくれる優しい方がとても多いから助かる」と周囲への感謝を明かし、「海外旅行行く回数が増えて相手が何を伝えてるかすこーし分かるようになってからは 笑顔とノリでなんとかなるようになって来てると思ってる（笑）」とポジティブにつづった。

投稿ではブルーの水着姿の自撮りショットやビーチでくつろぐ様子を公開。この投稿にファンからは「いつ見ても美しくて綺麗で可愛い！」「陰も美しいです」などのコメントが寄せられた。