「おヨネビジュやば」モナキ、『anan』表紙に登場！ 別人級モデルショットに「みんなバチイケ」絶賛の声
雑誌『anan』（マガジンハウス）の公式Instagramは、5月15日に投稿を更新。同誌6月24日発売号の表紙を公開しました。
【写真】モナキ、別人級のモデルショット
コメントでは「全員ビジュよすぎる〜！！！」「やばーーーい 最高」「なんかみんな別人みたい」「名もなき花こそ美しい」「カッコ良すぎ 買わずにはいられない」「いつもよりみんなバチイケ」「おヨネビジュやば」など、絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】モナキ、別人級のモデルショット
「全員ビジュよすぎる〜！！！」同アカウントは「6月24日（水）発売号の表紙がモナキに決定しました」とつづり、同誌の表紙を公開。写っているのは普段とは異なるデザインスーツに身を包んだモナキのメンバー4人です。普段の明るいキャラクターとは一線を画す、クールな視線と洗練されたヘアメイクが施されたモデル仕様の1枚となっています。
4月8日にメジャーデビューしたばかりのモナキモナキは4月8日にシングル曲『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』でメジャーデビューしたばかりの注目株。キャッチーなフレーズと、どこか懐かしい歌謡曲風のメロディーがSNSを中心に爆発的な話題を呼んでいます。公式Instagramでは、ミュージックビデオの切り抜きを公開中です。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)