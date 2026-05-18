◆米男子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米プロ選手権 最終日（１７日、ペンシルベニア州アロニミンクＧＣ＝７３９４ヤード、パー７０）

４打差１１位で出た２０２１年マスターズ覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、７ボギーの７２で回り通算イーブンパーでホールアウトした。ジャスティン・トーマス（米国）がすでに５アンダーでホールアウトしており、逆転でのメジャー２勝目には届かなかった。

１４年連続１４度目の大会を終えた松山は「頑張ろうと思ってスタートした。いいプレーできているなと思いながら、その後はうまくいかなかったので、残念な一日。残念な形になってしまった」と言葉を絞り出した。

ティーショットに苦しみながらの４日間だった。特に最終日のフェアウェーキープ率は３５・７１％と低迷。前半で１つ伸ばして３アンダーとし、トップと３打差の１０位で折り返したが、後半は上位の背中が遠のいていった。

１１、１２番で１打目を左へ曲げ連続ボギー。１４番パー３はグリーン左バンカーにつかまり、１５番も第１打は左へ。ここでも２ホール続けてスコアを落とし、後退した。

１６番パー５で右ラフ、右バンカーを渡り歩いた末に３メートルにつけて、後半唯一のバーディーを奪った。「いいプレーができるように、少し休んでじっくり練習したい」。次のメジャーは６月１８日開幕の全米オープン（ニューヨーク州シネコックヒルズＧＣ）になる。