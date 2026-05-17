本拠地カブス戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場。5回に2打席連続となる17号アーチを放つなど、3打数2安打2本塁打3打点で、8-3の勝利に貢献した。3回に16号を放つ直前には困惑のシーンもあった。

3-0の3回1死走者なしの第2打席。村上は相手先発右腕タイヨンの外角高めへの変化球を強振した。

打球は左中間へグングン伸び、中堅手が懸命にジャンプするも届かず。飛距離389フィート（約118.56メートル）、打球速度105マイル（約168.98キロ）のソロ本塁打となった。

この一発の約37秒前、村上が困惑するシーンがあった。自信を持って見逃した初球が、まさかのストライク判定。すかさずABS（ハイテク機器でのストライク・ボール判定）でチャレンジすると、ボールはゾーンから大きく外れていることが判明し、判定は覆った。

ホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」の解説者も、「これはアピール（チャレンジ）すべきだと思う。外角に外れていたように見えたからね。ブライアン・オノラの今回の判定がどれだけ正確か見てみよう」「これはかなり外れているな」とコメントしていた。

村上は年間61発ペースとし、メジャー全体では20本塁打のシュワーバー（フィリーズ）に次ぎ、本塁打争いで2位に浮上。リーグ本塁打数でジャッジ（ヤンキース）を抜きトップに立った。



（THE ANSWER編集部）