岡田将生が主演するドラマ「田鎖ブラザーズ」（TBS系）の第5話が、15日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、2010年4月27日に殺人事件の公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた田鎖兄弟（岡田と染谷将太）が、自分たちの手で犯人を裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続けるクライムサスペンス。

田鎖家の子ども部屋に残されていたロボットの中に、拳銃が隠されていた。ロボットを作った父・朔太郎（和田正人）が隠したのだろうと考えた真（岡田）と稔（染谷）だが、「もしかしたら父は人を殺していたのでは…」という悪い予感が頭をよぎり、それ以上深掘りすることを躊躇してしまう。

青委署では成田（齋藤潤）という青年が「一条栄介を殺した」と自首してきていた。自ら出頭したにも関わらず、取り調べで黙秘を続ける成田に「どうせいたずらだ」と懐疑的な真。調べによると、一条は成田が受験し不合格だった神南国立大学の理事長で、「死因・脳卒中」として1カ月前に死亡届が出されていた。病死の可能性が高いが、稔の所見では他殺の可能性もゼロではなさそうだ。

その後も黙秘を貫き、その度自宅に帰され、それでもまた出頭してくる成田の意図が分からず苛立つ真たち。しかし、その先には、単なる殺人の枠には収まらない黒い疑惑が渦巻いていて…。

一方、晴子（井川遥）のもとには、死の直前の津田（飯尾和樹）に関する新情報が舞い込む。

放送終了後、SNS上には、「毎回起こる事件が田鎖家の過去の事件とつながっていそうで考えさせられる。結局みんな怪しく思えてしまう」「息子は結局不合格だったんだ。墓場まで持ってかないといけないし、つら過ぎる」「真が成田に名刺を置く場面はグッと来た」「テレシークの『先生』って誰? 大学関係者や文科省の黒幕ではなくて、実は青委署の小池係長なのかな」などの感想が投稿された。

また、第5話では、かつて朔太郎が働く辛島金属工場で拳銃が製造され、それが暴力団の五十嵐組に流れて犯罪に使用されていた可能性が浮上した。

この展開について、「拳銃や五十嵐組とのつながりまで出てきたら、もうただの家族ドラマではなくなって来ている」「父にまさかの疑惑。拳銃の密造説まで出てきて不穏過ぎる」「父の裏の顔…展開がエグい。本当の黒幕は誰なんだろう」「辛島妻が自首しようとする田鎖父と母を刺した犯人? もっちゃんは今も辛島妻に脅されてるのだろうか」といった声も寄せられた。