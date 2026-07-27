エンタメOVO
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【K-POPもKドラマも深読みしたら韓国が見えた】＃韓国人はなぜ「呼称整理」をするのか、「脱出おひとり島」が映す韓国社会
K-POPや韓国ドラマは、エンターテインメントであると同時に、韓国社会を映す鏡でもある。何気ない言葉やしぐさ、習慣の背景をたどると、その国なら…
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「ラストノート」“澄晴”寺西拓人の告白シーンに反響集まる 「真っすぐな告白がカッコいい」「最高のシーンをありがとう」
内田有紀と寺西拓人がダブル主演するドラマ「ラストノート」（フジテレビ系）の第5話が、6日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は…
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福原遥「自分の大切な人を大事にして生きていこうと思いました」【インタビュー】『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』
大ヒット映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の続編にして完結編『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』が8月7日から全国公開され…
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【ビルボード】NEWS『KMK』が総合アルバム首位 映画『ちいかわ』サントラが2冠を達成して2位に登場
2026年8月5日公開（集計期間：2026年7月27日〜8月2日）の総合アルバム・チャート“Hot Albums”で、NEWSの『KMK』が総合首位を獲得した。本作は、…
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「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」「磯貝（横山裕）とヒナタ（関水渚）の共犯関係が深まってきているのがいい」「縦山裕二さんのグッズ欲しい」
「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（関西テレビ／フジテレビ系）の第6話が5日に放送された。本作は、警察の正義よりも復讐（ふくしゅう）を優…
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「クロスロード 〜救命救急の約束〜」「人間関係、特に人を指導するのはすごく難しいと感じた」「船越英一郎さんが『刑事面に似ていると言われたことがある』って、そりゃあ2時間ドラマの帝王だもの」
「クロスロード 〜救命救急の約束〜」（テレビ朝日系）の第5話が4日に放送された。本作は、救命救急医療の最前線でもがく、若き救命医・救急隊員…
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「GTO」“鬼塚”反町隆史らが「告白大作戦」を決行 「カジサックの娘・梶原叶渚は華がある」「黒幕の正体は誰」
反町隆史が主演するドラマ「GTO」（カンテレ・フジテレビ系）の第3話が、3日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、1998年に放送…
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【ビルボード】NEWS『KMK』11.5万枚でアルバム・セールス首位獲得 葛葉が2位に続く
2026年8月5日公開（集計期間：2026年7月27日〜2026年8月2日）のBillboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート“Top Albums Sales”で、NEWS『KM…
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【映画コラム】7月の公開映画から
「トイ・ストーリー5」（7月3日公開）★★★おもちゃを取り巻く“変化”を描く持ち主の少女ボニーの成長を見守ってきたカウガール人形のジェシー。…
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「一次元の挿し木」“唯”白石聖の正体が判明し騒然 「車椅子だったよね」「宗教二世の“悠”山田涼介がつらい」
山田涼介が主演するドラマ「一次元の挿し木」（読売テレビ・日本テレビ系）の第5話が、2日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、…
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日曜劇場「VIVANT」「まさか長野専務（小日向文世）が…」「こうなると皆が怪しく見える」
「VIVANT」（TBS系）の第12話が2日に放送された。本作は、2023年夏、日本中を熱狂させたドラマの続編。乃木憂助（堺雅人）の冒険には、まだ続きが…
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「ConChu!」が大昆虫展アンバサダーに就任！ ハロプロ研修生から羽化した4匹たちの、その先とは
夏休みの人気イベント「大昆虫展 in 東京スカイツリータウン（R）」のアンバサダーに、杉原明紗（モーニング娘。'26）、長野桃羽（アンジュルム）、…
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「ラストノート」内田有紀と寺西拓人のハンバーガーデートにキュン 「年下モード全開で甘える澄晴がいい」「2人の距離感がたまらない」
内田有紀と寺西拓人がダブル主演するドラマ「ラストノート」（フジテレビ系）の第4話が、30日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作…
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瀬戸康史と有村架純が9年ぶりの共演「閉じ込められているものを解き放ってくれる作品になる」 舞台「キュー」【インタビュー】
2019年に「ニムロッド」で芥川賞を受賞した作家・上田岳弘による長編小説を舞台化した「キュー」が11月15日から上演される。本作は、瀬戸康史演じる…
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【先ヨミ】NEWS『KMK』10万枚で現在アルバム首位走行中 葛葉が追う
今週のCDアルバム売上レポートから2026年7月27日〜7月29日の集計が明らかとなり、NEWS『KMK』が100,149枚を売り上げて首位を走っている。本作は、…
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「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」「エプロン姿の磯貝さん（横山裕）に全部持っていかれた」「使う絵文字だけで若者か中年かすぐにバレるのがすごい」
「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（関西テレビ／フジテレビ系）の第5話が29日に放送された。本作は、警察の正義よりも復讐（ふくしゅう）を…
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浅野寛介、シェイン・コスギ、ケイン・コスギ「日本のアクションを超えた、世界のアクションをぜひ映画館で体験してほしいです」『四十九-SEEK』【インタビュー】
ハリウッドに忍者ブームを巻き起こしたショー・コスギの息子で、ケイン・コスギを兄に持つシェイン・コスギが長編初監督を務め、滅びたとされる忍者…
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「クロスロード 〜救命救急の約束〜」「今も熊本で警察や救急や医師や看護師さんたちが、それぞれの立場で頑張ってくださっているんだと思った」「命について、いろいろと勉強になった」
「クロスロード 〜救命救急の約束〜」（テレビ朝日系）の第4話が28日に放送された。本作は、救命救急医療の最前線で奮闘する若き救命医、救急隊員…
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「GTO」50代の“鬼塚”反町隆史が「いい味出してる」 「オープニングが平成過ぎてエモい」「当時の映像が最高」
反町隆史が主演するドラマ「GTO」（カンテレ・フジテレビ系）の第2話が、27日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、1998年に放送…
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「おかっぱ」から「ロン毛」へ NEWクレラップが22年ぶり刷新、THE ALFEEとコラボCM
THE ALFEEが出演する、家庭用ラップ「NEWクレラップ」の新TVCM「自宅にアルフィー」篇が、27日から全国で放映開始された。長年親しまれてきた“おか…