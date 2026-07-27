【K-POPもKドラマも深読みしたら韓国が見えた】＃韓国人はなぜ「呼称整理」をするのか、「脱出おひとり島」が映す韓国社会

K-POPや韓国ドラマは、エンターテインメントであると同時に、韓国社会を映す鏡でもある。何気ない言葉やしぐさ、習慣の背景をたどると、その国なら…