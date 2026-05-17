「今日好き」おひなさま（長浜広奈）＆米澤りあがペアランウェイ キュートな“お揃いポーズ”に歓声【サツコレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/05/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた長浜広奈と北海道出身の米澤りあが5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】「今日好き」話題の美女ら、制服姿でペアランウェイ
「今日、好きになりました。」ステージに登場した2人は、制服姿で、ペアで登場。ランウェイトップでは2人揃って口元に人指し指を当てるキュートなポーズを決め会場からは大きな歓声が上がっていた。
長浜は「今日、好きになりました。」シリーズの「マクタン編」「ハロン編」「夏休み編2025」に出演。米澤はホアヒン編」「ニャチャン編」「夏休み編2024」「卒業編2026」に出演し、話題を集めている。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」話題の美女ら、制服姿でペアランウェイ
◆長浜広奈＆米澤りあ、キュートなポーズ披露
「今日、好きになりました。」ステージに登場した2人は、制服姿で、ペアで登場。ランウェイトップでは2人揃って口元に人指し指を当てるキュートなポーズを決め会場からは大きな歓声が上がっていた。
◆「UP-T Presents 札幌コレクション2026 SPRING/SUMMER」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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