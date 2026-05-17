アンガールズ田中卓志、第1子誕生を生報告＆ノロケ 子どもから「なんだコイツ？」と思われているとも
お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志（50）が17日、TBS系『上田晋也のサンデーQ』（毎週日曜 前11：35）に生出演し、第1子誕生を報告した。
【写真】有吉弘行も祝福！小さな男の子を抱いて微笑む田中卓志
田中は、14日に第1子男児誕生を発表。この日、上田晋也らから祝福され、田中は「ありがとうございます」と笑顔で応え、「今月の頭に産まれてるんです」と明かした。
田中は「男の子なんですよ。かわいくて。毎日家帰って、すごい見ちゃいますね。じっと見てたら、たまに子どもが『えー？』みたいな顔で見てくるんですよ」とノロケ。「それが面白いから、またじーっと見ちゃうから、子どもからしたら『なんだコイツ？』と思われていると思います」と語った。
田中は1976年2月8日生まれ、広島県出身。2000年、山根良顕とともにお笑いコンビ・アンガールズを結成。ほどなくして、決めフレーズ「ジャンガジャンガ」が人気を博し「キモカワイイ」との造語も作られるなど、一躍ブレイクを果たした。23年1月に30代の一般女性と結婚したことを報告していた。
【写真】有吉弘行も祝福！小さな男の子を抱いて微笑む田中卓志
田中は、14日に第1子男児誕生を発表。この日、上田晋也らから祝福され、田中は「ありがとうございます」と笑顔で応え、「今月の頭に産まれてるんです」と明かした。
田中は「男の子なんですよ。かわいくて。毎日家帰って、すごい見ちゃいますね。じっと見てたら、たまに子どもが『えー？』みたいな顔で見てくるんですよ」とノロケ。「それが面白いから、またじーっと見ちゃうから、子どもからしたら『なんだコイツ？』と思われていると思います」と語った。
田中は1976年2月8日生まれ、広島県出身。2000年、山根良顕とともにお笑いコンビ・アンガールズを結成。ほどなくして、決めフレーズ「ジャンガジャンガ」が人気を博し「キモカワイイ」との造語も作られるなど、一躍ブレイクを果たした。23年1月に30代の一般女性と結婚したことを報告していた。