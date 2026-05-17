【難解正式名称】あなたはしっていますか？『ファスナーのギザギザ部分』の正式名称…世界トップシェアは日本企業です

「コレ」の正式名称、知っていますか？

突然ですが、「ファスナーのギザギザ部分」の正式名称、知っていますか？

服やバッグの口を閉じるとき、左右からかみ合っていくあの細かいギザギザ。ファスナーらしさを作っている一番目立つ部分ですが、名前までは知らない方も多いかもしれません。

気になる正解は次のページです！

答えは・・・

「エレメント」でした！

エレメントは、ファスナーの左右についている歯のような部分のことです。「スライダー」を動かすことで、このエレメント同士がかみ合ったり離れたりし、ファスナーを開け閉めできる仕組みになっています。

ちなみに「ファスナー」と「ジッパー」と「チャック」は、呼び名の語源が違うだけでどれも同じものを指します。ファスナーは、1891年にアメリカ人のホイットコム・ジャドソン氏が考案しました。その後1921年にアメリカのメーカーがファスナーを閉じるときの「シューッ」という擬音である「Zip」から、ファスナーを「ジッパー」と命名し、その呼称も一般に広く浸透しました。チャックの語源は1927年に日本で販売されたファスナーの商標「チャック印」に由来します。巾着（きんちゃく）のようにしっかりと閉まることから「巾着」をもじって命名されました。つまりチャックとは英語ではなく、日本独自の商標が一般名詞化したものなのです。

ファスナーの世界トップシェア（45％！）は、日本のメーカーであるYKKであることも、あわせて知っておきたいですね。

それでは次の「難解正式名称クイズ」もお楽しみに！

【難解正式名称クイズ】あなたはしっていますか？『ファスナーの動かす部分』の正式名称