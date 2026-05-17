連休後のどんより気分を上げる！コスメマニアが絶賛する「ヘビロテ推しコスメ」

美容エディター界きっての「コスメの目利き」との呼び声の高い森山和子さんが、毎月のお題に合わせて、製品への溢れ出る愛とともに令和の新名品を紹介するビューティ連載。第45回は、日常をふわっと明るくするコスメにフォーカスします。

ポジティブマインドを後押しする、自己肯定感アップなコスメ

ゴールデンウィーク明けの今、みなさんお元気にお過ごしでしょうか？ 連休中しっかりお休みできたという人も、お仕事や家庭のことで大忙しだったという人も、どちらも気づけばあっという間に日々が過ぎてしまって、気分が少しどんよりしている人もいるかもしれません……。

ただ、暖かい日も増え、重たいアウターなしでOKな今、毎日を楽しく明るくさせてくれるコスメを厳選！ メイクって、本当に魔法のようだと思うんです。お気に入りのアイテムで自分を変身させることで、前向きにもなれる。そんな私を「今日もイイ感じだぞ！」と思わせてくれる、ヘビロテ4品をご紹介します。

ルックスも仕上がりも可愛すぎる、PRADAのマルチクリーム

既にSNS等で見かけている方もいらっしゃるかとは思いますが、わたしもこの可愛さにもれなくノックアウトされたうちの一人です。まず何が素晴らしいって、直球ですがこのビジュアル！ ファッションブランドであるプラダですが、三角形のロゴをそのままパッケージにするなんて。しかもピンクだなんて！と、初見で心奪われました。しかも、こちらはチ―ク・リップ・アイに使用可能な3way仕様。クリームテクスチャーなのですが、肌の上にのせるとパウダーに変化するフォーミュラで、ベタつくことなく肌に密着。長時間キレイをキープしてくれます。

全8色展開のどれもが心躍るカラーばかりですが、どれも見た目と肌にのせたときの発色が違うのも新鮮な喜びがあります。どれも見た目よりも鮮やかでクリアに色づきますが、個人的にオススメなのがこの3色。P79のモーヴは見た目ダークですが、肌にのせると内側からじゅわっと透明感のある血色が生まれて肌トーンが明るく見える効果も。また、R68のチェリーは見た目の鮮やかさが頰に宿り、表情が一気に明るくなります！ また、O86のピーチは彩度の高いコーラルオレンジで、フレッシュさが増します。

どれもひと塗りでパッと顔に生命力が宿り、パワーチャージされるよう！ 最近は毎日このアイテムのおかげで、ルンッ！とした気持ちでお出かけできています。

「それどこの？」って聞かれちゃう、ピンクの光を放つバニラコのマジカルコスメ

この2品も最近欠かせないコスメなのですが、まさに自己肯定感爆上がりをアシストするコスメ！ というのも、一見白っぽく見えると思うのですが、どちらも肌にのせるとピンクに輝くというマジカルなもの。偏光というかオーロラのような輝きで、いわゆる直球のピンクとも違う不思議な輝きが特徴です。

左はアイペンシルですが、太すぎず細すぎない軸の太さが本当に丁度良くて、下まぶたにサッと引くだけで涙袋がぷっくりするんです。しかも時間が経てば経つほど肌に馴染んできて、ピンクのラメがチラチラと輝くところも大好き！

さらに右のハイライターも同じくピンクに光るのですが、ラメというよりパールを超えて、シルクのような上質で滑らかな輝きを放つんです。だからこそ、肌そのものがふわっとピンクのオーラを纏ったようなムードに。

私は目頭脇のくぼみと鼻根、前出のプラダのチークを塗った後に頬骨の上にサッとひとはけしているのですが、この2品について「それどこの？」ってよく聞かれることも多々。自分でもつけていて気分が高まりますが、「いいね！」って褒めてもらえることで余計に自信が持てます。プチプラ価格なので、手に取りやすいところも推せます！

90年代の気配で洒落感も漂う、M･A･Cのエンパワメントリップ！

ここ数年M･A･Cのあらゆるアイテムがリニューアルしてパワーアップしているのですが、このマットなリップ、使ったことありますか？ 「マットって乾燥しそうで……」と敬遠している方々もいらっしゃることも分かっているのですが、そんなネガティブな印象を一掃する塗り心地なので、ぜひ手に取ってみて欲しいのです！ ふわふわとしていてパサつきにくく、唇をふわっと色づけるテクスチャーにきっと感動するはずです。

そんな中でも、このテイケンというカラーはナチュラルなピンキッシュベージュなのですが、個人的にはほどよいくすみのあるトープっぽいカラーがなんとも90年代っぽくてツボです！ 地の唇の色も程よくカバーしながら、隠蔽感のない仕上がりなのでカジュアルでラフに付けられます。ちょっと彩度低めな色なので、お洒落感も出せちゃうのがいいところ。塗ると服だけでなく全身が決まる気がして、自信が持てます！

このリップ、塗っていたときに「そのリップどこのですか？」と聞かれて、友人2名がその場でポチッていました。この質感と色と塗り心地、ぜひ試してみてください！

リップに目に、鼻に！ これ1本で自在に影を描けるメイクアップフォーエバーのマルチブラウンペンシル

海外のビューティインフルエンサーさんが数年前からずっと愛用されていて、そのカッコよさに欲しいなぁと思いながら、試してみてはちょっとディープ過ぎるかなぁと手を出せずにいました。ですが、去年末にホリデーコフレで出会ったのをきっかけに、今欠かせないアイテムになったのがこちらです！

アイライナーに見えると思うのですが、これがものすごく優秀で、全顔に使える正真正銘のマルチなペンシル。全22色ある中でも、この「エンドレスカカオ」という名のブラウンの使い勝手といったら！ まず前出のM･A･Cのリップにあわせてリップライナーとして使用する他、アイライナーとして目元を引き締めるのはもちろん、最近は鼻回りに影を入れて中顔面を短縮させるアイテムとして大活躍中です。

Instagramのリールに出てきた海外の方の入れ方をそのまま真似しているのですが、鼻の穴の上、鼻筋の中央、鼻と人中の付け根と人中のくぼみに線を描くようにのせてぼかしています（これ、ちょっと文章で説明するのが難しいのでリールを検索してみて欲しいです……）。

これ、入れるとなんだか顔がいつもと変わってメリハリが出る感じがすごいテンションが上がるんですよね。自分の顔をアレンジする楽しさ、ぜひこれで体感してください！

●情報は、FRaU2026年4月時点のものです。

※本記事で紹介している商品の現時点での森山調べでの金額です。

Photo：Kevin Chan Composition&Text：Kazuko Moriyama

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