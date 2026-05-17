週半ばから前線が西日本から東日本付近に延びるでしょう。20日(水)以降は九州から東海で、21日(木)以降は関東から東北でも雨の降る日が多くなりそうです。長雨シーズン前のぐずつく天気、いわゆる梅雨のはしりとなりそうですが、九州南部や四国などでは平年より早い梅雨入りとなる可能性があります。

5月下旬は本州付近で雨の日が増加

この先、19日(火)頃までは広く晴れますが、晴天は続きません。





週半ばから前線が西日本から東日本付近に延びるでしょう。20日(水)以降は九州から東海で、21日(木)以降は関東や東北でも雨の降る日が多くなる見込みです。21日(木)頃は広く本降りの雨となりそうです。その後も28日(木)頃まで太平洋側を中心に曇りや雨の日が多くなるでしょう。一方、沖縄は23日(土)頃まで晴れ間の出る日が多く、梅雨の中休みとなりそうです。

今年は奄美や沖縄で平年より早い「梅雨入り」

今年は、今のところ、奄美と沖縄で梅雨入りしており、奄美では5月3日頃、沖縄では5月4日頃と、平年より早い梅雨入りとなっています(速報値)。



そのほかの地方の梅雨入りは、平年では、九州南部では5月30日頃、九州北部では6月4日頃、四国では6月5日頃、中国地方や近畿、東海で6月6日頃、関東甲信で6月7日頃です。平年では、6月上旬に梅雨入りする所が多くなっています。

九州南部や四国で5月下旬に「梅雨入り」か

日本気象協会の梅雨入り予想では、今年は九州南部や四国は平年並みか平年より早く、5月下旬の梅雨入りを予想しています。



九州北部から関東甲信では5月末に晴れ間も予想され、梅雨入りは今のところ、6月上旬となる見通しです。5月下旬は長雨シーズン前のぐずつく天気、いわゆる梅雨のはしりとなりそうですが、場合によっては、梅雨入りが早まる可能性もあります。



去年に続き、今年も季節の進みは早く、5月下旬から雨の降る日が多くなりそうです。今の時期から、雨どいや側溝を掃除するなど梅雨支度を早めに進めておくと良いでしょう。