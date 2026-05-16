2026年3月5日、ホンダは米国で生産しているモデルの日本導入を決定し、2026年後半より順次発売すると発表しました。

今回の発表には、プレミアムな雰囲気と高い走行性能を両立した「インテグラ」が含まれています。

かつて日本で高い人気をほこり、モータースポーツでも活躍した名車の復活に対し、SNS上ではどのような反響が寄せられているのでしょうか。

「待ってました！」国内販売復活に対する熱狂的な声

2026年3月5日、ホンダは米国で生産するアキュラブランドの「インテグラ」を、2026年後半より日本市場に導入すると発表しました。

インテグラは、かつて日本で高い人気を誇り、モータースポーツでも活躍した名車です。

なお、導入される予定なのは、北米で販売中のモデルに6速マニュアルトランスミッションと2リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載した、高性能グレードの「タイプS」です。

また、米国仕様車の諸元表によれば、パワートレインは最高出力320hp／最大トルク310lb-ftを発揮し、前輪駆動となっています。

SNS上では、インテグラの国内復活に対し、多くの歓喜の声が上がっています。

「憧れのインテグラが日本で見られるなんて夢のようです！素敵な選択肢を増やしてくれてホンダさんありがとうございます！」と、感謝を述べる意見がみられました。

さらに、「インテグラ復活は激アツ！待ってました！」と、長年この瞬間を待ち望んでいたファンの熱い思いにくわえ、「プレリュードとシビックとインテグラが選べるの、全盛期のホンダすぎてアツい」と、現在のラインナップの充実ぶりを称賛するコメントも寄せられていました。

「デザインめっちゃいいな！」外観への評価と左ハンドル仕様への懸念

インテグラは、アキュラブランドらしい洗練されたプレミアムなデザインが特徴のモデルです。

具体的には、大きく張り出した前後のフェンダーや、スポーティな造形のフロントバンパーが採用され、高性能モデルにふさわしい迫力のある外観に仕上げられています。

また、ボディサイズは、米国仕様の換算値で全長4725mm×全幅1900mm×全高1407mmと、低く構えたワイドな大きさに設計されました。

こうした現代的なスタイリングに対し、SNSでは「令和のインテグラ、デザインめっちゃいいな！期待大」と期待を寄せる意見がみられる一方で、「インテグラの癖のあるデザインは日本人に受け入れられないだろ」と、北米市場を意識した造形が日本のユーザーに合うかを心配する声もありました。

また、今回の導入が米国製乗用車に関する新たな認定制度を活用したものであることから、ハンドルの位置に対する懸念の声も少なくありません。

実際、「どうせ左ハンドルなんでしょ……右ハンドル仕様って発表されない限り油断できない」と、米国仕様のまま輸入される可能性を警戒するコメントや、「インテグラ、右ハンドルでお願いします」と、日本の交通環境に適した右ハンドルでの発売を強く要望するユーザーの姿がうかがえました。

「高くて買えないんじゃ……」価格設定を不安視するユーザーも

インテグラは、前輪駆動でありながら最高出力320hpという強力なパワーを発揮するなど、ただ復活するだけでなく走りを極めた高性能グレードとしての導入が予定されています。

また、この高い出力を受け止めるために、専用に調整されたサスペンションや大型のブレーキが装備されており、サーキットから街乗りまで幅広い場面で安定した走行を可能としています。

くわえて、内装にはスポーツ走行に適した専用のシートが採用されるなど、運転中の快適性と体を支える機能性も両立されているようです。

そのため、SNS上では車両の価格に対するシビアな声も上がっています。

たとえば、「インテグラもシビックタイプRもプレリュードもある素晴らしい時代なのに、どれも高くて買えないではないか……（泣）」と、購入資金の面でハードルが高いことを嘆く声がありました。

また、「600万円はくだらないだろうね。まあ、買う人は買うんだろうけど（笑）」と、近年の自動車価格の高騰を踏まえ、かなりの高額になることを予想するコメントも寄せられています。

まとめ

このように、SNS上では日本市場におけるインテグラの復活に対して、多くのファンから驚きや喜びの声が上がっていました。

一方で、北米仕様のまま左ハンドルで導入されることへの不安や、高額になると予想される価格設定に対する懸念もみられます。

今後、正式な日本向けの仕様や価格が発表されるにつれて、インテグラへの注目度がさらに高まることが予想されます。