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ジープ「ラングラー」85周年記念車登場 専用ホイール＆チェック柄内装を採用した100台限定モデル
Stellantisジャパン株式会社は、ジープブランド創設85周年を記念した限定車「Jeep® Wrangler 85th Anniversary Edition」を発表し、2026年…
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BMW M2 CS Edition EDGE登場 Mパフォーマンスパーツ装備の40台限定モデル
ビー・エム・ダブリュー株式会社は、「BMW M2 CS」をベースにした限定車「BMW M2 CS Edition EDGE」を発表し、全国のBMW正規ディ&#…
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GAZOO Racing「GR86」一部改良モデル発売 走りと安全性能を磨いた最新仕様
GAZOO Racingは、「GR86」の一部改良モデルを発表し、2026年8月28日より全国のトヨタ車両販売店で注文受付を開始すると発表した。 同モデルは、期間…
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バイク用ウェアに見えないのに機能十分！カワサキプラザ限定販売の新作アイテム販売開始
カワサキ専門店である全国のカワサキプラザでのみ入手できる「プラザアパレル＆グッズ」。2026年春夏のカワサキオリジナルアイテムの新作がいよいよ発…
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美しさと機能性の両立!?日産セレナオーテックのSNSでの絶賛ポイントとは？
2024年12月、日産はセレナの”e-POWERハイウェイスターV”をベースとした「セレナ オーテック スポーツスペック」を発売しま…
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【バイク用品店】売れているフルフェイスヘルメットTOP10｜ツーリングシーズンに選ばれている人気モデルは？【2026年6月版】
梅雨の合間にもツーリングを楽しむライダーが増え、夏のロングツーリングへ向けてヘルメットを新調する人も多くなる時期だ。安全性…
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【カー用品店】売れているドライブレコーダーTOP10｜安心・安全なドライブを支える人気モデルは？【2026年6月版】
夏休みやレジャーシーズンを前に、ドライブレコーダーの購入や買い替えを検討する人が増える時期となった。万が一の事故やあ…
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BLITZ×carrozzeria体感イベント開催 最新パーツ＆カーAVを一挙体験
株式会社ブリッツは、パイオニア株式会社のカーエレクトロニクスブランド「carrozzeria」と共同で、両ブランドの製品を体感・購入できるコラボ…
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HKSがレクサスGX550用マフラー「リーガマックストレイルマスター」発売 V6サウンドと上質デザインを両立
株式会社エッチ・ケー・エスは、レクサス「GX550」向けスポーツマフラー「LEGAMAX TRAIL MASTER」を発売した。 同製品は、2024年…
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軽くてタフ、しかも美しい！ドイツ生まれの新型アルミトップケース「FURCHTLOS RANGER 50L」をADV160に装着レビュー
ロングツーリングやキャンプの頼もしい相棒といえば、大容量の「トップケース」。中でもアルミ製のケースは、その圧倒的な積載力と…
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身長156cmでも安心？「CLASSIC 350」と「METEOR 350」で東京ツーリングしてみた
120年以上の歴史を誇るロイヤルエンフィールド。その伝統を受け継ぐ現行ラインアップは3種類のエンジンで構成されている。なかでも、最もシンプ…
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【全国版】ツーリングで立ち寄りたいソフトクリームがおいしい道の駅10選｜ご当地ソフト＆アイスを満喫
ツーリングの楽しみは、景色やワインディングロードだけではありません。旅の途中で味わうご当地グルメも、大きな楽しみのひとつです。 …
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【カー用品店】売れているカーナビTOP10｜ドライブを快適にする人気モデルは？【2026年6月版】
夏のレジャーや旅行シーズンを前に、カーナビの買い替えや新規導入を検討する人も増える時期となった。近年のカーナビは目的…
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【熊本、車中泊体験談】黒川温泉・阿蘇・地獄温泉を満喫。フェリーで長崎へ抜ける子連れ旅
キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、…
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アウディ東大阪が移転リニューアルオープン 新車・認定中古車を統合展開
アウディ ジャパンとFor Next株式会社は、「Audi東大阪」と「Audi Approved Automobile東大阪」を移転・統合し、2026年8月8日にリニューアルオ&…
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スシロー×GAZOO Racing初コラボ開催 限定ミニカー付きメニューが登場
GAZOO Racingは、株式会社あきんどスシローとの初のコラボレーションキャンペーンを2026年8月5日から全国のスシロー店舗で実…
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ハイエース「ファインテックツアラー」をレンタル！ レガンスが提案するラグジュアリーな移動体験
訪日外国人向けのツアーや、大切な顧客・取引先の送迎では、目的地まで安全に運ぶことはもちろん、移動中にどれだけ快適に過ごしてもらえるかも…
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新基準原付や鈴鹿8耐マシンも集結！『8月19日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY 2026』in秋葉原
MOBYをご覧になっている皆様、MOTOINFOは、一般社団法人 日本自動車工業会（自工会）が運営する二輪車に関する情報メディアです。今回はMOBYにて、ラ…
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「期待以上」or「ちょっと微妙」？SNSで語られたノートの魅力と課題！
日産のコンパクトカー「ノート」は、2024年1月のマイナーチェンジでフロントデザインの刷新や機能性の向上が図られました。 マイ…
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【全国版】真夏でも涼しい！避暑ツーリングにおすすめの道の駅10選｜高原・渓谷・絶景を満喫
夏はロングツーリングを楽しみたい一方で、信号待ちや市街地の渋滞では暑さが気になる季節です。そんな時こそ走りたいのが、高原や山あいを巡る…