◆米大リーグ タイガース１―２ブルージェイズ＝延長１０回＝（１６日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１６日（日本時間１７日）、敵地・タイガース戦に「４番・三塁」でフル出場し、守備では好守を見せたが、４打数無安打に終わり、メジャー移籍後自己最長だった連続試合出塁が「１６」で止まった。試合は同点の延長１０回に１死二塁でバーショが決勝の適時打を放ち、ブルージェイズは４５試合目にしてようやく２０勝に到達した。

両軍無得点で迎えた２回先頭の岡本の１打席目は、先発右腕・マイズの前に空振り三振。最後は高めの９４・７マイル（約１５２・４キロ）直球を振らされた。５回先頭の２打席目は、やや詰まらされての左飛に倒れた。

両軍無得点の５回の守備では、スーパープレーを見せた。先頭のマッキンストリーのファウルゾーンへの飛球を、必死に追いかけてホームに背中を向ける形でボールをグラブに当てた。ボールはグラブの中には収まらなかったが、グラブではじいて、右手でキャッチ。思わぬ形での捕球に思わず岡本も小さく笑みを見せた。さらに、続くペレスの打球は弱い当たりだったが、岡本が素早く処理してアウトにした。

試合は６回にタイガースがビアリングの３号ソロで先取点を奪ったが、ブルージェイズも直後の７回に先頭・ピンアンゴのメジャー初アーチですぐに追いついた。同点の１死走者なしで３打席目を迎えた岡本は、２番手右腕・フィネガンの初球に反応したが、右直。無死二塁から行われるタイブレークの延長１０回先頭の４打席目は、左腕・ホルトンと対戦して２球目に反応したが、三ゴロに倒れ、メジャー自己最長だった連続試合出塁が「１６」で止まった。

５月に入って、一気に調子を上げ、１〜５日（同２〜６日）の５試合では、５本塁打を放って勢いに乗った岡本。その後本塁打は出ていなかったが、前日１５日（同１６日）の敵地・タイガース戦では、１打席目に３試合、１４打席ぶりの安打となる右翼への二塁打を放っていた。この試合で本塁打が出なかったことで、９試合、４１打席連続本塁打なしとなった。