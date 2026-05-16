「巨人４−３ＤｅＮＡ」（１６日、東京ドーム）

巨人が連勝を５に伸ばして貯金を４とした。

３−３の七回、ＤｅＮＡの３番手中川から貴重な勝ち越し点をもぎ取った。

１２日の広島戦以来のスタメン復帰となった平山が中前打で出塁して二盗。１死後、吉川が中前打で一、三塁としてダルベックの投ゴロ（記録は野選）が高くバウンドする間に平山がヘッドスライディングして生還した。

巨人は１点を追う二回にＤｅＮＡ先発の篠木を攻めて同点とした。１死からキャベッジ、佐々木の連打で一、二塁とし浦田が中前に適時打を放った。

三回には２点のリードを許したが、その裏に２死から４連打。大城が左中間フェンス直撃の適時二塁打、２死一、二塁からキャベッジが中前適時打を放ち、再び同点に追いついていた。

先発のウィットリーは８日の中日戦から中７日で初めてＤｅＮＡ戦に登板。初回に筒香に３号ソロを被弾して先制を許した。さらに三回には２失点。投手の篠木に四球、１死後度会に二塁打を運ばれ二、三塁として筒香に犠飛を許し、続く宮崎に右前にタイムリーを打たれた。毎回安打を許した５回を７安打３失点で降板した。

継投に入った巨人は六回に赤星、七回に田中瑛を投入。田中瑛が２死から成瀬に安打を許すと、阿部監督が自ら交代を告げにマウンドへ。４番手の高梨は度会に左前打を放たれ二、三塁のピンチを招いたが、筒香を空振り三振に仕留め雄叫びを上げた。