東大学園祭「五月祭」に“爆破予告” 参政党・神谷代表の講演予定も…16日の全企画の中止を発表「安全を確保することが困難であると判断」
東京大の学園祭「五月祭」の公式SNSは16日、「爆破する等の犯行予告メール」があったことを受け、この日の全企画を中止すると発表した。
【写真】”秀才美女”で話題 鈴木光さん最後のテレビ出演
16日〜17日にわたり開催を予定していた学園祭。公式Xでは午後3時前に、「安全管理上の理由により、本日の全企画を中止いたします」との一報が伝えられ、午後4時すぎに、「五月祭は本日（5月16日（土））の全企画の実行を中止いたしました」と詳細とともに改めて伝えられた。
続けて「本郷・弥生キャンパスの各所に爆弾を仕掛け、五月祭期間中に爆破する等の犯行予告メールが、弊委員会及び特定の企画団体に対してあったことを受け、五月祭の運営に責任を有する者として、大学および警察とも協議した上で慎重に検討した結果、来場者、企画構成員ならびに委員の安全を確保することが困難であると判断」と決定に至った経緯を明かした。
あす17日については「大学との連携の下、キャンパスの安全確認を徹底する措置を講じた上での明日の五月祭の再開を検討しています」とした一方、「本学学生の自主的な学術文化活動の場である五月祭が、このような経緯により中止されることに、強い遺憾の意を表明します」との思いも記した。
この日の五月祭では、参政党の神谷宗幣代表の講演会が予定されていた。
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16日〜17日にわたり開催を予定していた学園祭。公式Xでは午後3時前に、「安全管理上の理由により、本日の全企画を中止いたします」との一報が伝えられ、午後4時すぎに、「五月祭は本日（5月16日（土））の全企画の実行を中止いたしました」と詳細とともに改めて伝えられた。
あす17日については「大学との連携の下、キャンパスの安全確認を徹底する措置を講じた上での明日の五月祭の再開を検討しています」とした一方、「本学学生の自主的な学術文化活動の場である五月祭が、このような経緯により中止されることに、強い遺憾の意を表明します」との思いも記した。
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