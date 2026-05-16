「父親から電話があり…」W杯で日本と戦うチュニジア、期待の19歳FWがまさかの招集拒否！ 指揮官は怒り露わ「失礼極まりない」「衝撃を受けた」
チュニジアサッカー連盟は現地５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むチュニジア代表のメンバーを発表した。W杯のグループステージではスウェーデン、日本、オランダと戦う。
パリ・サンジェルマンの21歳FWハリル・アヤリや、ドイツ代表として2014年W杯を優勝した兄サミを持つラニ・ケディラらが選出。一方、ガンバ大阪に所属するFWイッサム・ジェバリは選外となった。
そんななか、フランスメディア『FOOTMERCATO』によれば、メンバー発表直前に予期せぬ事態が発生。ドイツ２部のカールスルーエに所属する19歳FWルーイ・ファルトが土壇場でリストから外れたという。今年３月にA代表デビューを果たした期待の若手だ。
サブリ・ラムーシ監督はその理由をこう説明している。
「ルーイ・ファルトの父親から電話があった。彼は息子を選ぶには時期尚早だと言い、招集を拒否してきた。私は衝撃を受けた。ルーイに電話したが出ず、父親にももう一度電話をかけたが出なかった」
指揮官は、「失礼極まりない。この件はこれでもう終わりだ」と怒りを露わにしている。
チュニジア代表の26人は以下のとおり。
【GK】
アイメン・ダーメン（CSスファクシャン）
サブリ・ベン・ハッセン（エトワール・サヘル）
ムヒブ・シャマフ（クラブ・アフリカン）
【DF】
ヤン・ヴァレリ（ヤングボーイズ／スイス）
ムタズ・ネファティ（ノルシェーピン／スウェーデン）
ディラン・ブロン（セルベット／スイス）
ラエド・シハウィ（モナスティル）
モンタサル・タルビ（ロリアン／フランス）
アデム・アルス（カスムパシャ／トルコ）
オマル・レキク（マリボル／スロベニア）
アリ・アブディ（ニース／フランス）
モハメド・アミン・ベン・ハミダ（エスペランス）
【MF】
エリス・スキリ（フランクフルト／ドイツ）
アニス・ベン・スリマン（ノーリッジ／イングランド）
ラニ・ケディラ（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
モルタダ・ベン・アネス（カスムパシャ／トルコ）
イスマエル・ガルビ（アウクスブルク／ドイツ）
モハメド・ベルハジ・マフムド（ルガーノ／スイス）
ハンニバル・メジブリ（バーンリー／イングランド）
【FW】
エリアス・サード（ハノーファー／ドイツ）
ハリル・アヤリ（パリ・サンジェルマン／フランス）
エリアス・アシュリ（コペンハーゲン／デンマーク）
セバスティアン・トゥネクティ（セルティック／スコットランド）
ハゼム・マストゥリ（ディナモ・マハチカラ／ロシア）
フィラス・シャウアト（クラブ・アフリカン）
ラヤン・エルミ（バンクーバー・ホワイトキャップス／カナダ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
パリ・サンジェルマンの21歳FWハリル・アヤリや、ドイツ代表として2014年W杯を優勝した兄サミを持つラニ・ケディラらが選出。一方、ガンバ大阪に所属するFWイッサム・ジェバリは選外となった。
そんななか、フランスメディア『FOOTMERCATO』によれば、メンバー発表直前に予期せぬ事態が発生。ドイツ２部のカールスルーエに所属する19歳FWルーイ・ファルトが土壇場でリストから外れたという。今年３月にA代表デビューを果たした期待の若手だ。
「ルーイ・ファルトの父親から電話があった。彼は息子を選ぶには時期尚早だと言い、招集を拒否してきた。私は衝撃を受けた。ルーイに電話したが出ず、父親にももう一度電話をかけたが出なかった」
指揮官は、「失礼極まりない。この件はこれでもう終わりだ」と怒りを露わにしている。
チュニジア代表の26人は以下のとおり。
【GK】
アイメン・ダーメン（CSスファクシャン）
サブリ・ベン・ハッセン（エトワール・サヘル）
ムヒブ・シャマフ（クラブ・アフリカン）
【DF】
ヤン・ヴァレリ（ヤングボーイズ／スイス）
ムタズ・ネファティ（ノルシェーピン／スウェーデン）
ディラン・ブロン（セルベット／スイス）
ラエド・シハウィ（モナスティル）
モンタサル・タルビ（ロリアン／フランス）
アデム・アルス（カスムパシャ／トルコ）
オマル・レキク（マリボル／スロベニア）
アリ・アブディ（ニース／フランス）
モハメド・アミン・ベン・ハミダ（エスペランス）
【MF】
エリス・スキリ（フランクフルト／ドイツ）
アニス・ベン・スリマン（ノーリッジ／イングランド）
ラニ・ケディラ（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
モルタダ・ベン・アネス（カスムパシャ／トルコ）
イスマエル・ガルビ（アウクスブルク／ドイツ）
モハメド・ベルハジ・マフムド（ルガーノ／スイス）
ハンニバル・メジブリ（バーンリー／イングランド）
【FW】
エリアス・サード（ハノーファー／ドイツ）
ハリル・アヤリ（パリ・サンジェルマン／フランス）
エリアス・アシュリ（コペンハーゲン／デンマーク）
セバスティアン・トゥネクティ（セルティック／スコットランド）
ハゼム・マストゥリ（ディナモ・マハチカラ／ロシア）
フィラス・シャウアト（クラブ・アフリカン）
ラヤン・エルミ（バンクーバー・ホワイトキャップス／カナダ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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