2026年5月16日（土） MLB エンゼルス vs ドジャース 試合結果
開催：2026.5.16
会場：エンゼルスタジアム
結果：[エンゼルス] 0 - 6 [ドジャース]
MLBの試合が16日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとドジャースが対戦した。
エンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツ、対するドジャースの先発投手はウィル・クラインで試合は開始した。
4回表、5番 アンディ・パヘス 4球目を打ってセンターへのスリーランホームランでドジャース得点 LAA 0-3 LAD、6番 マックス・マンシー 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでドジャース得点 LAA 0-4 LAD
6回表、7番 テオスカー・ヘルナンデス 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでドジャース得点 LAA 0-6 LAD
試合は0対6でドジャースの勝利となった。
この試合の勝ち投手はドジャースのエドガルド・エンリケスで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はエンゼルスのジャック・コハノビツで、ここまで2勝3敗0S。
なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.240となっている。
ここまでエンゼルスは16勝29敗で7.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方ドジャースは27勝18敗で（ナ・リーグ）西地区1位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-16 13:24:23 更新