開催：2026.5.16

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 0 - 6 [ドジャース]

MLBの試合が16日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとドジャースが対戦した。

エンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツ、対するドジャースの先発投手はウィル・クラインで試合は開始した。

4回表、5番 アンディ・パヘス 4球目を打ってセンターへのスリーランホームランでドジャース得点 LAA 0-3 LAD、6番 マックス・マンシー 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでドジャース得点 LAA 0-4 LAD

6回表、7番 テオスカー・ヘルナンデス 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでドジャース得点 LAA 0-6 LAD

試合は0対6でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのエドガルド・エンリケスで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はエンゼルスのジャック・コハノビツで、ここまで2勝3敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.240となっている。

ここまでエンゼルスは16勝29敗で7.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方ドジャースは27勝18敗で（ナ・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-16 13:24:23 更新