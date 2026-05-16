スネルが左肘の関節遊離体のため負傷者リスト入り

ドジャースは15日（日本時間16日）、ブレイク・スネル投手を左肘の関節遊離体（通称ネズミ）のため15日間の負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。エース左腕の戦線離脱に、ファンからは悲痛の声が上がった。

スネルはこの日の敵地・エンゼルス戦で今季2度目の先発マウンドに上がる予定だったが、登板を回避した。今季は左肩の疲労で開幕からIL入りし、10日（同11日）の本拠地・ブレーブス戦で復帰したばかり。3回6安打5失点で初黒星を喫していた。わずか6日で再離脱となった。

昨季のワールドシリーズ連覇に貢献した左腕の戦線離脱。チームは大量13選手がIL入りと今季も“野戦病院”と化している。「なぜ投げさせたんだ？」「スネル離脱マジか…ドジャースの怪我人多すぎて心配」「Wow」「ショック」「うわぁ…完全復活待ってます」などとコメントされた。「グラスノーとポストシーズンに戻ってきてくれればいい」「去年はうまくいったよ」と前向きな声もあった。

5年総額1億8200万ドル（約289億円）の大型契約で加入した移籍1年目の昨季も左肩の炎症で4か月離脱。ロバーツ監督によると、スネルが左肘の関節遊離体の除去手術に踏み切るかは未定。指揮官は「最終的に彼にとってベストな選択をしないといけない。どの決断でもサポートする」と話し、今季中の復帰を期待しているという。（Full-Count編集部）