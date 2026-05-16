“大胆な”イメチェンがたびたび話題を呼んでいた人気タレントに、新たなロマンスが浮上した――。

5月15日、「NEWSポストセブン」がタレントの王林（28）の熱愛を報じた。記事によれば、お相手は3歳年下のモデル・佐藤ショーン玲央（25）だという。

王林は青森県弘前市出身。地元のアイドルグループ「りんご娘」に2013年から2022年まで所属し、リーダーを務めた。2022年以降はソロ活動を開始し、主にバラエティ番組などで活躍。今年4月には東京の事務所を離れ、古巣である青森の事務所「リンゴミュージック」へ復帰した。“青森県知事になりたい”という夢をたびたび口にしていることもあり、今後は地元での活動を本格化させていくのではないかと注目を集めていた。

一方、お相手の佐藤はどんな人物なのか。

「佐藤さんは“Leo”名義で活動するモデルです。有名ブランドの広告などにも出演しており、日本とフランスにルーツを持つ187cmの長身イケメンとして知られています。さらに、25歳にしてキャスティング・PR会社のCEOを務める実業家という一面も。記事では、王林さんの自宅マンションから2人が出てくる様子などが伝えられており、すでに半同棲状態だそうです」（スポーツ紙記者）

突然のロマンス発覚に、Xでは《熱愛報道でちゃいましたね〜》《なんか意外》といった驚きの声が寄せられる一方、ネット上では王林の“ビジュアルの変化”に注目する声も相次いだ。

《王林ちゃん垢抜けたよね ファッションも個性的で良いと思う》

《彼氏の影響でギャル化してたのかな》

《王林ちゃん雰囲気変わったよねー別人みたいだ》

《都会に染まっちゃったか》

王林はここ最近、その大胆なファッションでもたびたび話題に。4月5日のInstagram投稿では、ジーンズの両脇から素肌の腰が覗く“ハイレグ仕様”のトップスを着用した姿を披露し、大きな反響を呼んでいた。

「王林さんの最近の投稿を見ると、ボディラインが際立つワンショルダーのドレス姿や、超ミニ丈のボトムスから大胆に脚を見せた写真など、これまで以上に攻めたファッションが増えているんです。

また、ストーリーズでは“へそピアス”がちらりと映り込んだことも。王林さんといえば、地元愛あふれる素朴なキャラクターで人気を集めてきただけに、そのギャップに驚く人も少なくないようです」（前出・スポーツ紙記者）

4月30日に28歳の誕生日を迎えた王林は、Instagramで《たくさんの愛をみんなに届けたい けっぱっていくぞー！》と津軽弁で思いをつづっていた。

恋に仕事に、“青森愛”も全開。さまざまな変化を見せるいまの王林からは、新たな魅力がにじみ始めている。