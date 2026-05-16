過激ベッド映像を皆の前で大公開！一発アウトな動画で“シタ妻”桜井日奈子の壮絶な転落展開スタート＜余命３ヶ月のサレ夫＞

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

5月15日（金）に放送された第4話では、クラブでホステスとして働く不倫妻・高坂美月（桜井日奈子）が皆の前で“枕営業映像”を公開されてしまい…。

【映像】美月と客の禁断ベッド映像を大公開！

◆「この店で枕は禁止だよ？」

余命３ヶ月の夫・高坂葵（白洲迅）に隠れて、不倫相手・砂山ケンジ（高橋光臣）との関係を続けていた美月。そして美月は、ケンジのために彼の大事な客をホテルのベッドで“接待”していた。

そんななか第4話では、じつは妻の不倫に気づいている葵が、美月と同じクラブで働くチコ（寺本莉緒）に協力を頼み、妻とケンジの不倫関係の決定的な証拠を掴もうとした。

するとチコは、美月とケンジではなく、美月がケンジの客とホテルで会っている場面を隠れて撮影。さらにその後、美月がこの客とベッドで寝ている生々しい映像をクラブ内のモニターで大きく流した。

これまで図太く立ち回ってきた美月もこれにはさすがに動揺し激怒するも、チコは素知らぬふりで「自業自得でしょ？ この店で枕は禁止だよ。まあでも隠し撮りされてたのは可哀想だけど」とあざ笑い、そのまま美月は店を解雇されることに。クラブのナンバーワンから一気に転落していく様子が描かれた。