ドラマの話題
『ドラマの話題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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VIVANTで「生成AI」のシーン登場
TBS NEWS DIG
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日曜劇場「VIVANT」第12話 別班司令の櫻井は…YouTuberが独自考察
別班司令・櫻井里美は乃木の母・明美ではなく「叔母」説をトケル氏が提唱
livedoor ECHOES
2026年8月7日
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内田有紀＆寺西拓人が主演の「ラストノート」視聴率半減の大苦戦
Smart FLASH
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VIVANT尋問シーン「楽しかった」
TBS NEWS DIG
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日曜劇場「VIVANT」ブルーウォーカーの不自然な言動「1人なんで」に注目
天才ハッカー太田梨歩の不自然な言動や失態が視聴者の考察を呼んでいる
オリコンニュース
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堺雅人、反町隆史、GACKT…今年の夏ドラマは50代イケオジが席巻
女子SPA！
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日曜劇場「VIVANT」ハッカー・太田梨歩が乃木の指摘を2回遮る
新庄浩太郎の逃亡ルート捜査で野崎と太田梨歩の不審な行動が目立った
デイリースポーツ
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STARTO社タレントの主演ドラマは「ゼロ」のTBSが大勝利 芸能記者の見解は
現代ビジネス
2026年8月6日
2026年8月5日
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日曜劇場「VIVANT」第12話 4人同時に拉致される描写で不自然さを指摘
livedoor ECHOES
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「Tシャツが乾くまで」第4話、夫から妻への手紙の真意は？独自考察
充が咲子に送った手紙は「普通の生活をしてほしい」という思いからとみられる
livedoor ECHOES
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日曜劇場「VIVANT」ブルーウォーカーの疲労や睡眠不足を伺わせる描写に心配
天才ハッカー「ブルーウォーカー」の異変描写に視聴者が注目している
オリコンニュース
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日曜劇場「VIVANT」公安刑事の意味深発言とフィギュアに注目「伏線？」
公安刑事が別班の司令官の存在を知るかのような発言をしたとみられ
オリコンニュース
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「君の好きは無敵」第4話「松本若菜を泣かせるなんて…」破局にネット騒然
恋人の麦から「好きな人ができた」と告げられ杏奈が別れを切り出される展開に
オリコンニュース
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「VIVANT」第12話に古今亭志ん生さんが登場 予想外の登場に驚く声が続出
花岡すみれの演じる太田梨歩が、情報漏洩を防ぐために志ん生さんのサムネイルを使用
オリコンニュース
2026年8月4日
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日曜劇場「VIVANT」第11話 阿部寛演じる野崎の「不可解な行動」で独自考察
阿部寛演じる野崎守が、女性フィギュアを手に取る不可解な行動があった
livedoor ECHOES
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VIVANT登場人物のイニシャル「N」と「S」に分類できる説について解説
登場人物の名前頭文字が「N」と「S」に分類できるという説で、単純な
livedoor ECHOES
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「GTO」第3話で昭和的言動に次々とNGが出され…Xでも反響
鬼塚（反町隆史）の昭和的言動にNGが連発される内容で構成されており
東スポWEB
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VIVANT 謎のタトゥー男、実はTBSが過去投稿で伏線を出していた
終盤に登場した謎のタトゥーの男の正体についてSNSで考察が過熱している
スポニチアネックス