NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月18日放送の第36話では、りん（見上愛）が千佳子（仲間由紀恵）と向き合うためのヒントを得る。

参考：朝ドラにおける“赤ちゃんの抱き方”への一つの解 『風、薫る』“ドクターX”味が増す病院編

朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。

千佳子役の仲間由紀恵が初登場した第35話。

第36話では、りんは、千佳子の看護を任されることになる。しかし千佳子は、りんを受け入れようとせず、冷たい態度を取り続ける。どう接すればいいのか悩んだりんは、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）たちに相談し、千佳子と向き合うためのヒントを得るのだが……。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、大家直美を上坂樹里が演じるほか、佐野晶哉、多部未華子、坂東彌十郎、生田絵梨花、菊池亜希子、中井友望、木越明、原嶋凛、筒井道隆、坂口涼太郎、森田甘路、飯尾和樹、仲間由紀恵らがキャストに名を連ねている。（文＝リアルサウンド編集部）