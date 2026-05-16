◇米男子ゴルフツアー全米プロ選手権第1日（2026年5月14日 米ペンシルベニア州 アロニミンクGC＝7394ヤード、パー70）

メジャー第2戦の第1ラウンドが行われ、久常涼（23＝SBSホールディングス）が7バーディー、4ボギーの67をマークし、前回優勝のスコッティ・シェフラー（29＝米国）ら6選手と並んで首位発進した。21年マスターズ覇者の松山英樹（34＝LEXUS）は2バーディー、2ボギーの70で34位。マスターズ2連覇のロリー・マキロイ（37＝英国）は74で105位と出遅れた。

久常が自身5度目のメジャーで初めて首位発進を決めた。ティーショットがフェアウエーを外れたのは1度だけ。全選手で最多の7バーディーを奪い「いいプレーができて良かった。ショットが安定していたのでプレーしやすかった」と納得の表情を浮かべた。

スコアを落とした直後にバーディー以上を記録するバウンスバックが4度もあった。3番でボギーを叩いたが、4番で残り140ヤードの第2打を1・5メートルにつけて挽回。6番のボギーも7番のバーディーで帳消しにした。

10番ではアプローチを失敗してダブルボギー必至のピンチに陥りながら難しいライからピンに寄せて回避。傷口を最小限にとどめると、11番のバーディーで再び流れを取り戻した。「今日は流れが良かった。それに尽きる」とうなずいた。

岡山県生まれの23歳は作陽高出身で渋野日向子の後輩に当たる。欧州ツアーを経て24年から米ツアーに本格参戦した。未勝利ながら今年ファーマーズインシュアランス・オープンで2位に入るなど存在感を増している。

全米プロは3年連続3回目の出場。過去2回は予選通過し24年は18位、昨年は37位と日本勢最上位だった。好相性のメジャーで世界ランク1位のシェフラーらと首位に並んだ。伸び盛りの成長株は「あと3日あるので頑張る」と気合十分だ。