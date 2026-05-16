ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は５２４ドル安 ナスダックも１．３％の大幅安
NY株式15日（NY時間12:05）（日本時間01:05）
ダウ平均 49538.51（-524.95 -1.05%）
ナスダック 26272.46（-362.76 -1.36%）
CME日経平均先物 61790（大証終比：-250 -0.40%）
欧州株式15日GMT16:05
英FT100 10195.37（-177.56 -1.71%）
独DAX 23950.57（-505.69 -2.07%）
仏CAC40 7952.55（-129.72 -1.60%）
米国債利回り
2年債 4.077（+0.060）
10年債 4.581（+0.100）
30年債 5.113（+0.086）
期待インフレ率 2.501（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.167（+0.124）
英 国 5.172（+0.178）
カナダ 3.694（+0.126）
豪 州 5.072（+0.055）
日 本 2.707（+0.084）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.39（+4.22 +4.17%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4540.90（-144.40 -3.08%）
ビットコイン（ドル）
79188.00（-2206.73 -2.71%）
（円建・参考値）
1256万7927円（-350230 -2.71%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49538.51（-524.95 -1.05%）
ナスダック 26272.46（-362.76 -1.36%）
CME日経平均先物 61790（大証終比：-250 -0.40%）
欧州株式15日GMT16:05
英FT100 10195.37（-177.56 -1.71%）
独DAX 23950.57（-505.69 -2.07%）
仏CAC40 7952.55（-129.72 -1.60%）
米国債利回り
2年債 4.077（+0.060）
10年債 4.581（+0.100）
30年債 5.113（+0.086）
期待インフレ率 2.501（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.167（+0.124）
英 国 5.172（+0.178）
カナダ 3.694（+0.126）
豪 州 5.072（+0.055）
日 本 2.707（+0.084）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.39（+4.22 +4.17%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4540.90（-144.40 -3.08%）
ビットコイン（ドル）
79188.00（-2206.73 -2.71%）
（円建・参考値）
1256万7927円（-350230 -2.71%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ