NY株式15日（NY時間12:05）（日本時間01:05）
ダウ平均　　　49538.51（-524.95　-1.05%）
ナスダック　　　26272.46（-362.76　-1.36%）
CME日経平均先物　61790（大証終比：-250　-0.40%）

欧州株式15日GMT16:05
英FT100　 10195.37（-177.56　-1.71%）
独DAX　 23950.57（-505.69　-2.07%）
仏CAC40　 7952.55（-129.72　-1.60%）

米国債利回り
2年債　 　4.077（+0.060）
10年債　 　4.581（+0.100）
30年債　 　5.113（+0.086）
期待インフレ率　 　2.501（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.167（+0.124）
英　国　　5.172（+0.178）
カナダ　　3.694（+0.126）
豪　州　　5.072（+0.055）
日　本　　2.707（+0.084）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.39（+4.22　+4.17%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4540.90（-144.40　-3.08%）

ビットコイン（ドル）
79188.00（-2206.73　-2.71%）
（円建・参考値）
1256万7927円（-350230　-2.71%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ