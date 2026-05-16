【HG 1/144 セイラ専用軽キャノン】 2025年10月17日 発送（1次予約分） 価格：2,530円 プレミアム バンダイ 販売商品

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」に登場した、トリコロールカラーの「HG 1/144 セイラ専用軽キャノン」のサンプルがガンダムベース東京に展示中だ。1次予約分は2025年10月に発送済みで、この5月17日より再生産分の抽選販売が始まっている。

「HG 1/144 セイラ専用軽キャノン」。2025年10月17日発送（1次予約分）。価格は2,530円。プレミアムバンダイ販売商品

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」にて、地球連邦軍のニュータイプパイロット「セイラ・マス」が搭乗したMS「軽キャノン」。試作機のガンキャノンをベースとした量産型MSで白兵戦と砲撃戦、両方の能力を有しており、セイラ用の機体では白・青・赤のトリコロールカラーが特徴だ。

劇中での登場は短時間だったが、鮮烈な印象を残した機体だ

この「HG 1/144 セイラ専用軽キャノン」は、2025年7月に発売された「HG 1/144 軽キャノン」をトリコロールカラーの成形色で再現したキットとなる。RX-78-2ガンダムを彷彿とさせるカラーリングは精悍で、赤を主体とした通常機体とはずいぶん印象が違って見える。

遠距離砲撃用のビーム・キャノン

武装はビーム・ライフル、ビーム・サーベル、ビーム・キャノン砲のほか、この機体には劇中で赤いガンダムと対峙した際に使用したハンマーも付属する。このハンマーのチェーンには「アドバンスドMSジョイント」を採用。発売中の「HG 1/144 赤いガンダム」にも導入されたパーツで、ランナーから外すだけでチェーン状になり、自由に動かすことが可能となる。

ハンマーは赤いガンダムが装備しているものと同じデザイン

チェーンは垂れ下がらずに、形をある程度保持できる

キットはプレミアムバンダイ販売商品で、5月17日より10月発送予定の次期生産分の抽選販売が始まっている。まだ手に入れていない人はこの機会を逃さず申し込んでおきたい。

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