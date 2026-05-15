◆パ・リーグ 日本ハム―西武（１５日・エスコンフィールド）

日本ハムの先発・達孝太投手は、７回６安打３失点。西武・平良との投手戦で、リードを許しマウンドを降りた。

２回、岸の左翼線二塁打と味方の失策で招いた２死一、三塁のピンチでは、石井を三邪飛に仕留め無失点。５回までは１安打無失点と、最速１５４キロの真っすぐを軸にほぼ完璧な投球を展開した。

しかし６回、１死からカナリオの中前打に許すと西川に四球を与え一、二塁。渡部の右前打で１死満塁とされ、４番ネビンを迎えた。そのネビンに中犠飛を打たれ、先制を許した。

昨季の対ネビンは１９打数７安打、打率３割６分８厘、２本塁打。しかも、２度あった西武戦の１失点完投勝ちで、いずれの試合でもネビンにソロ本塁打を浴び完封を阻止された。天敵とも言える相手に、今季も手痛い一打を許した。

さらに７回には２死から石井、滝沢、長谷川の３連打で２失点。この回まででマウンドを降りた。

達は降板後、「好投手が相手だったので、何とか先制されないようにと思って投げていたのですが、チームに申し訳ないです。また７回に失点を許した（長谷川への）フォークが悔やまれます。変化球の精度を高めることはもちろん、相手打者への攻め方も含めて見直したいと思います」とコメントした。