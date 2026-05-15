金沢の初夏を彩る「百万石まつり」のメインイベント「百万石行列」が6月6日に行われます。愛くるしい姿で行列を盛り上げる珠姫と利常公役の子役が15日、発表されました。

歌うことが大好きな“珠姫”

加賀藩の三代藩主、前田利常公と、正室の珠姫。愛くるしい姿で行列を盛り上げる珠姫役には、77人の応募の中から見真こども園年長の畑中紗空（さら）ちゃん5歳が選ばれました。紗空ちゃんは歌を歌うことが大好きだといいます。

Q. どんな珠姫になりますか？

紗空ちゃん「かわいい珠姫になりたいです」

珠姫の遊び相手役は、加藤虹胡（にこ）ちゃんと松田はれちゃんが務めます。

体を動かすことが好きな“利常公”

一方、利常公役には49人の応募の中から南小立野小学校1年の吉村橙李（とうり）くん7歳が選ばれました。橙李くんは、体を動かすことが好きだといいます。

Q. どんな利常公になりますか？

橙李くん「元気な利常公！」

利常公の遊び相手役は、北野迅祐真（はゆま）くんと、三戸一犀（いっせい）くんが務めます。

華麗な時代絵巻が城下町・金沢を彩る百万石行列は6月6日に行われます。