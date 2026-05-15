珠姫・畑中紗空ちゃん(5) 利常公・吉村橙李くん(7) 6月6日に「金沢百万石まつり」
金沢の初夏を彩る「百万石まつり」のメインイベント「百万石行列」が6月6日に行われます。愛くるしい姿で行列を盛り上げる珠姫と利常公役の子役が15日、発表されました。歌うことが大好きな“珠姫”
加賀藩の三代藩主、前田利常公と、正室の珠姫。愛くるしい姿で行列を盛り上げる珠姫役には、77人の応募の中から見真こども園年長の畑中紗空（さら）ちゃん5歳が選ばれました。紗空ちゃんは歌を歌うことが大好きだといいます。
Q. どんな珠姫になりますか？紗空ちゃん「かわいい珠姫になりたいです」
珠姫の遊び相手役は、加藤虹胡（にこ）ちゃんと松田はれちゃんが務めます。体を動かすことが好きな“利常公”
一方、利常公役には49人の応募の中から南小立野小学校1年の吉村橙李（とうり）くん7歳が選ばれました。橙李くんは、体を動かすことが好きだといいます。
Q. どんな利常公になりますか？橙李くん「元気な利常公！」
利常公の遊び相手役は、北野迅祐真（はゆま）くんと、三戸一犀（いっせい）くんが務めます。
華麗な時代絵巻が城下町・金沢を彩る百万石行列は6月6日に行われます。