文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「アナウンサーコラム」。

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▼5月15日配信号 担当

鈴木純子アナウンサー

「長野智子アップデート」は3年目を迎えました。

生放送は本当に楽しいです。

長野智子さんは益々好調！私が担当しているのが月曜日ということもあって、お会いすると「今週はメールテーマになりそうなことが盛り沢山だったのよ」と週末の出来事を話してくださいます。

先日は「ドラム式洗濯機が壊れた」という話題。「何で壊れたのか、その理由わかる？」長野さんにじっと見られるとドキドキします。「何と、洗剤の入れすぎだったのよ！」「ドラム式洗濯機が壊れる理由のほとんどがこれらしいわ！」

その日のメールテーマは「洗濯界隈」洗濯にまつわるアレコレを寄せてもらいました。

我が家の洗濯の主導権は夫にあるため、私がたまに頑張って洗濯をすると、干し方から何から直されることが多いです。

リスナーさんにも同じような経験をした方がおられました。妻に洗濯の仕方を直されて、でも頑張り続けてついに妻から何も言われなくなったという方。

偉い！私はいまだに直されます！自分のやり方を変えないから。

そして大爆笑したのが、このメール。「頭にきて、妻のＴシャツの首からハンガーを通してやりました！」・・・私もやります。笑いすぎて涙が出ました。

長野さんからは、「純子さん、毎週泣いてるわね」と言われました。えっ先週は泣いたかな？

ああ、さだまさしさんがゲストにいらしたとき、さださんが新曲「神さまの言うとおり」の曲紹介をされたその言葉に号泣したのでした。

「僕らの日常生活って、実は苦難に満ちているんですよ。人生は苦しいってことを百も承知で皆生きてる。辛いことも悲しいことも、神さまの言うとおりっていう大らかな気持ちでいられたらちょっと気持ちが楽になるかなと思って作りました。」

号泣する私を見て長野さんが「辛いことがあったのね」と慰めてくださり、そのあとで長野さんは「ここで泣けない私は、感性が鈍っているのではないか」と自問自答されたそうです。

さらに翌日も気になって、さださんの出演部分をradikoタイムフリーで聴き返してしまったそうです。いやいや、私の涙腺が緩すぎるので、長野さんが悩む必要は全くないのです。

話を「洗濯界隈」に戻しまして、Ｔシャツを干すとき、首からハンガーを通すという小さな仕返し。番組終了後に大学生の番組スタッフさんが「私もやったことあります」と告白してくれました。お父さんと洗濯のことで喧嘩をした後、お父さんのＴシャツにやったそうです。この仕返しは老若男女関係ないのだと思いました。

とはいえ、日々の洗濯は結構大変。今年のゴールデンウィークは、毎年夫がやってくれている冬物毛布などの大物洗濯の一部をやって、その大変さがわかりました。感謝の気持ちを持つことも大切ですね。

日常の何気ない出来事から、政治経済まで、「長野智子アップデート」は平日午後３時から。是非お聴きください。月曜は鈴木純子がお相手しています。