文化放送
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災害時におけるフェイクニュース 10年前と現在の最大の違いは
8月7日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時…
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【水谷加奈の劇場型恋愛体質】老後の楽しみ
文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。 アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じ…
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食品消費税の減税には、「支持率を回復したい」という発想しかない
8月6日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、飲食料品の消費税率引き下げにまつわる問題を取り上げた。 番組では毎日新聞の記…
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「こういう町内会はノーギャラで落語やりに行きます」落語家・春風亭一蔵が応援宣言！
落語家の春風亭一蔵がパーソナリティを務めるラジオ番組『春風亭一蔵 ラジオマガジンフライデー！』（文化放送・金曜日午前8～11時…
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消費減税が日米の火種に？ 発端の記事をエコノミストが解説「まったく問題にならない」
8月7日(金)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00…
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菅井友香、TCC Therapy Parkを訪問 引退競走馬の“第二の馬生”を支える取り組みに感動！
8月6日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾…
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全国各地に存在する、権力を握る「ドン」の実態
ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火&#…
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【西武ファーム特集】堀口文宏から濱岡蒼太投手への13の質問【進学校からプロ入り！異色の選手を徹底解剖】
『文化放送ライオンズナイタースペシャル堀口文宏のラジオフルスイング』でお送りしている「ファームにフルスイング！」。第6回の放送…
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元外交官・田中均から見た高市早苗政権の就任から現在
大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、8月6日の…
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第40回の節目を制する“真夏の女王”は誰だ！『プレミアムGⅠ 第40回レディースチャンピオン優勝戦 実況中継』8/11（火・祝）全国14局ネットでオンエア
文化放送では、8月11日（火・祝）午後4時30分から、『ボートレースライブ プレミアムGⅠ 第40回レディースチャンピオン優勝戦…
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ロバート キャンベルが広島原爆の日に想う「黙祷、非核三原則、学生時代の記憶……」
フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄 ラジオマガジン」（文化放送）。8月6日（木）8時台のコーナ…
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食料品消費減税１％方針を閣議決定 来年４月から２年間限定
８月６日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、エコノミスト・武者陵司氏と寺島尚正アナウンサーが、食料品の消費税率に関するニュー…
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熱狂的ライオンズファン・河合郁人が『ライオンズナイター』に初登場！文化放送×テレビ埼玉がライオンズ応援で再び強力タッグも！
8月26日（水）の『文化放送ライオンズナイター』（埼玉西武ライオンズvs北海道日本ハムファイターズ）に、芸能界屈指のライオンズファン…
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消費税減税、高市早苗首相の政治判断に疑問
ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火&#…
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【オールスターゲーム】岩城颯空投手インタビュー 地元富山での開催について「思い出が蘇ってきた」
7月29日放送のライオンズナイターでは、富山市民球場アルペンスタジアムで行われたマイナビオールスターゲーム第2戦の試合前…
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【オールスターゲーム】滝澤夏央選手インタビュー 選手間投票での選出は「すごく光栄」
7月28日放送のライオンズナイターでは、東京ドームで行われたマイナビオールスターゲーム第1戦の試合前に、埼玉西武ラ…
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松崎しげる、高校球児から音楽の道へ。黒フェスは「アーティストから刺激をもらう」
大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、8月5日の…
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多摩動物公園、暑さでライオン３頭が亡くなる…。砂山アナ「人間でもなんだこれという暑さ。動物はその情報もない」
8月5日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、東京新聞の「ライオンが死ぬほどの暑さ…多摩動物公園の悲劇に業界衝撃他の園は…
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「インスタライブをやれ」と言われる40～50代の教員たち。看護専門学校の深刻な学生不足
フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄 ラジオマガジン」（文化放送）。8月5日（水）8時台のコーナ…
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円買い介入、すでに過去最高の20兆円超え見通し。日米協調の効果はどこまで？
8月5日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺…