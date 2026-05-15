【W杯日本代表】森保監督 悩んだのは“三笘のケガ”「選べなくなってどうするかを一番最後に考えた」
日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。
質疑応答では、最後まで悩んだのは「全てのポジション」としながらも「一つあるとすれば…」と外れた三笘（ブライトン）を外したことに言及。「三笘が最後に直近の試合でケガをして、メンバーに選べないという状況になって、そこで選手をどうするかというところを一番最後に考えた」と明かした。その上で「今大会の大会期間中には復帰は難しいとの報告を受けて、選出を断念しました」と話し、「誰が一番痛いかって本人が痛い、つらい思いでいると思いますので…彼には少しでも落ち着いて、少しでも早く、思い切ってプレーできるような状態に戻ってほしいなと思います」と言葉に詰まりながら、三笘への思いを語った。
北中米W杯日本代表（☆が初出場組）
【GK】
☆早川 友基（鹿島＝27）
☆大迫 敬介（広島＝26）
☆鈴木 彩艶（パルマ＝23）
【DF】
長友 佑都（FC東京＝39）
谷口 彰悟（シントトロイデン＝34）
☆渡辺 剛（フェイエノールト＝29）
板倉 滉（アヤックス＝29）
伊藤 洋輝（Bミュンヘン＝27）
冨安 健洋（アヤックス＝27）
☆菅原 由勢（ブレーメン＝25）
☆瀬古 歩夢（ルアーブル＝25）
☆鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）
【MF/FW】
伊東 純也（ゲンク＝33）
遠藤 航（リバプール＝33）
鎌田 大地（クリスタルパレス＝29）
前田 大然（セルティック＝28）
☆小川 航基（NECナイメヘン＝28）
田中 碧（リーズ＝27）
上田 綺世（フェイエノールト＝27）
堂安 律（Eフランクフルト＝27）
☆佐野 海舟（マインツ＝25）
☆中村 敬斗（Sランス＝25）
☆鈴木 唯人（フライブルク＝24）
久保 建英（Rソシエダード＝24）
☆塩貝 健人（ウォルフスブルク＝21）
☆後藤 啓介（シントトロイデン＝20）
W杯本大会で、日本は1次リーグF組に入り、オランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦する。
日本は5月下旬から国内合宿を開始し、同31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）を経て事前合宿地のモンテレイ（メキシコ）に入る。6月14日（日本時間15日）に1次リーグF組初戦でオランダに挑む。