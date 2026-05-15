茂木健一郎が実践！いつもの京都・梅小路公園で「セレンディピティに満ち溢れた」発見を楽しむ旅ラン術
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YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が「#旅ラン いつもの京都、梅小路公園だけど、たくさんの発見がある「セレンディピティ」ラン！ ２０２６年５月１２日出走。」と題した動画を公開しました。動画では、脳科学者の茂木健一郎さんが京都の街や梅小路公園を走りながら、日常に潜む新たな発見を楽しむ様子が収められています。
早朝の京都を走り出した茂木さんは、道中で「ドローン仏発祥の地」と書かれた龍岸寺の看板を発見し、驚きの声を上げます。その後、行きつけの梅小路公園に到着しますが、あえて普段は通らない細い道や未開拓のルートを選択。「なるべく動線が一致したくない」「人がいないところを自分のペースで走りたい」と、一人で走る「ロンランナー」としての独自の哲学を語りました。
ルートを変えたことで、公園内にある500系新幹線のモニュメントや、芝生に佇む大きなサギ、さらにはチンチン電車のりばや「梅小路発酵所」など、普段は素通りしていた景色に次々と遭遇します。同じ場所でも順路を変えることで得られる偶然の出会いについて、「くまなく見ているつもりでも、気づいていないものがたくさんある」と実感を込めて言及しました。
最後は趣のある細い路地を抜け、京都タワーを望む景色でランニングを締めくくります。いつもの散歩やランニングコースでも、少し道を変えるだけで新鮮な驚きに出会えるかもしれません。日々の運動にマンネリを感じている方は、茂木さんの視点を参考にしてみてはいかがでしょうか。
早朝の京都を走り出した茂木さんは、道中で「ドローン仏発祥の地」と書かれた龍岸寺の看板を発見し、驚きの声を上げます。その後、行きつけの梅小路公園に到着しますが、あえて普段は通らない細い道や未開拓のルートを選択。「なるべく動線が一致したくない」「人がいないところを自分のペースで走りたい」と、一人で走る「ロンランナー」としての独自の哲学を語りました。
ルートを変えたことで、公園内にある500系新幹線のモニュメントや、芝生に佇む大きなサギ、さらにはチンチン電車のりばや「梅小路発酵所」など、普段は素通りしていた景色に次々と遭遇します。同じ場所でも順路を変えることで得られる偶然の出会いについて、「くまなく見ているつもりでも、気づいていないものがたくさんある」と実感を込めて言及しました。
最後は趣のある細い路地を抜け、京都タワーを望む景色でランニングを締めくくります。いつもの散歩やランニングコースでも、少し道を変えるだけで新鮮な驚きに出会えるかもしれません。日々の運動にマンネリを感じている方は、茂木さんの視点を参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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