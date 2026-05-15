記事ポイント さくら情報システムが無料オンラインセミナーを開催します。開催日は2026年5月20日、5月26日、6月17日の3日程です。経営管理プラットフォーム「fusion_place」の紹介や実現例を扱います。 さくら情報システムが無料オンラインセミナーを開催します。開催日は2026年5月20日、5月26日、6月17日の3日程です。経営管理プラットフォーム「fusion_place」の紹介や実現例を扱います。

さくら情報システムが、経営企画部・経理部門向けの無料オンラインセミナーを開催します。

テーマは、現場データを使った経営管理とマネジメントへの転換です。

Excel管理や予算集計作業に課題を抱える部門に向けて、ウェビナー形式で情報が紹介されます。

さくら情報システム「変化の激しい時代に、求められる経営管理とは？ 〜現場データを活かした、マネジメントへの転換〜」





セミナー名：変化の激しい時代に、求められる経営管理とは？ 〜現場データを活かした、マネジメントへの転換〜開催日時：2026年5月20日(水)14:00〜14:40、2026年5月26日(火)12:00〜12:40、2026年6月17日(水)15:00〜15:40開催場所：オンライン参加費：無料申込方法：各開催日の公式イベントページで事前申込みを受け付けます。

さくら情報システムが開催する本セミナーは、経営企画部・経理部門が扱う予算管理や経営情報の活用をテーマにしたオンラインイベントです。

グローバル市場の競争激化、IT技術の進化、法改正、リスク対応など、企業を取り巻く環境の変化を背景に、現場の実態を踏まえた経営判断が焦点になります。

セミナーでは、昨今の経営管理におけるトレンド、現場志向の管理会計が必要とされる背景、クラウド経営管理ツール「fusion_place」の紹介が扱われます。

開催の背景





予算管理市場は、業務効率化や経営判断ニーズの高まりを背景に需要が見込まれています。

Excelによる管理からシステムへの移行に関する相談も寄せられており、経営情報や部門情報を分析しながら業務プロセスを整える動きが広がっています。

セミナー内容

プログラムでは、昨今の経営管理におけるトレンド解説と、現場志向の管理会計が必要とされる背景や課題が紹介されます。

フュージョンズが提供するクラウド経営管理ツール「fusion_place」は、現場と経営を一体化した実現例とあわせて取り上げられます。

導入ステップの紹介や質疑応答も予定されており、オンライン参加の中で管理会計やデータ活用の検討材料を得られます。

対象となる課題

本セミナーは、予算集計作業に追われて分析や改善に時間を割けない部門に向けた内容です。

現場の実態に即した粒度で経営管理を行いたい部門や、Excel管理の限界、業務の属人化を課題とする部門にも対応します。

40分枠のウェビナーとして実施されるため、昼休みや午後の業務時間にあわせて経営管理の見直し情報を確認できます。

申込締切

2026年5月20日(水)開催分は、2026年5月18日(月)17:30まで申込みを受け付けます。

2026年5月26日(火)開催分は2026年5月22日(金)17:30まで、2026年6月17日(水)開催分は2026年6月15日(月)17:30までが申込締切です。

オンライン視聴URLは、申込み後に主催者から案内されます。

無料で参加できる本セミナーは、3日程から選べるオンライン開催と、経営管理プラットフォーム「fusion_place」の実現例を同時に確認できる点が特徴です。

予算管理、管理会計、Excel管理からの移行を具体的に考える部門にとって、40分で現場データ活用の要点を整理できる機会になります。

さくら情報システム「変化の激しい時代に、求められる経営管理とは？ 〜現場データを活かした、マネジメントへの転換〜」の紹介でした。

よくある質問

Q. セミナーはどこで開催されますか？

A. セミナーはオンラインで開催されます。

Q. 参加費はいくらですか？

A. 参加費は無料で、事前申込みが必要です。

Q. 「fusion_place」は何ですか？

A. 「fusion_place」は、フュージョンズが提供するクラウド経営管理ツールです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 無料ウェビナー、3日程！ さくら情報システム「変化の激しい時代に、求められる経営管理とは？ 〜現場データを活かした、マネジメントへの転換〜」 appeared first on Dtimes.