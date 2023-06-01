全店実食調査でお届けするグルメ情報誌『おとなの週末』。2026年5月15日発売の6月号では、「ビールは旅。」を大特集！心を遠くへ誘ってくれる最高のビールをご紹介します。ほか、「熱中！お好み焼き」、「床屋へいこう！」特集もあります。気になる最新号の内容をチラ見せです！

この一杯が、心を遠くへ誘ってくれる

それは旅に出かけた時に似ている。感動であり、癒しであり、明日への活力でもある。飛び切りおいしいビールを飲んだ時のことだ。その一杯のために出かけたくなる至福の味。その一杯に遠くへ誘われたかのような魅惑の味。

この一杯が、心を遠くへ誘ってくれる

いつもの味を格別なものとしてくれる瓶ビール、生ビール、クラフトビールを楽しませる店。人生最高の一杯に出逢うための特集です。

◎最高の生を飲みに行く！

◎絶景が最高のつまみ！ 駿河湾と富士山でぷはぁ

◎BGMは波の音 夏の聖地がビールの楽園になる日

◎キンキン＆ハフハフ 磯の香り、泡ひげ、満面の笑み

◎この夏、最高の一杯はここで

◎いぶし銀的「瓶ビール」ならここで

◎電車でいく 埼玉 ビールと美味の日帰り旅

◎ビール旅の土産ばなし

関西風＆広島風 これぞ、テッパンの旨さ 熱中！お好み焼き

鉄板の上でジュワ〜っとソースが爆ぜるお好み焼きを、ヘラを使いながらハフハフと頬張る。そこにキンキンに冷えたビールでもあればもう最高だ。

今回はそんな西日本が誇る“お好み焼き文化”を東京で最大限に楽しめる店々をご紹介。アイデア豊富でセンスが光る関西風から職人技に目と舌を奪われる広島風まで。この夏は、お好み焼きに熱中してみませんか。

関西風＆広島風 これぞ、テッパンの旨さ 熱中！お好み焼き

ミドルエイジの癒しスポット 床屋へいこう！

どうも、みなさん。最近髪、切ってます？ついついぱぱっと数分間、格安カットで済ませがちな調髪ですが、いやもうちょっと、せっかくならば気に入りの床屋で楽しみませんか？

なんといっても床屋は大人のオアシス。体感できるのは髪のことだけではありません。そして企画後半では、専門サロンにて髪と髭のビフォア＆アフターも展開。人生変わるかもしれない体験、待ってます。

ミドルエイジの癒しスポット 床屋へいこう！

その他にも注目記事が満載！

3大特集の他にも、特集内で紹介したお店の中から、傑出したおすすめ店や逸品料理を紹介する「今月の金メダルはココだ！」など、必読の記事が満載です！

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豪華連載陣

・ヒツジメシ〜草を喰みたきゃ仕事しろ〜／吉田羊［第137回］舞台稽古で食べた逸品をご紹介「リチャードメシ」

・コヨイのカヤノ／茅野愛衣［第65杯］もしかして、これまでで一番食べたかもしれません。胃袋大満足の夜です

・たまGO！／ラズウェル細木［第46回］【蒸】フワフワ具合が鍵！「ケランチム」

・酔滴のラダー／［Alexandros］磯部寛之［四十六滴目］「長野市 権堂」素敵な出会いに酔う！

・おいしい往復書簡／マッキー牧元×門上武司［第129回］きつねうどん

・「覆面ライターの1ヶ月食ダイアリー」［第113回］

・杜氏の晩酌［第四十六回］福井県／美川酒造場

・写真家 森山大道「Weekend」vol．68

グルメ情報をもっと見たい方におすすめ！

覆面調査で見つけた本当に旨い店が載る「元気が出る食の情報誌」『おとなの週末』では、こちらでご紹介した以外にも、たくさんのグルメ情報が掲載されています！

『おとなの週末』2026年6月号

※写真や情報は取材当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

『おとなの週末』6月号は5月15日発売！ 大特集は「ビールは旅。」（5枚）