5月11日に放送された、『世界まる見え！テレビ特捜部』（日本テレビ系）の「児童婚」特集が、波紋を広げている。

11日の放送では、イランに古くから残る風習として“児童婚”問題を取り上げた。VTRでは、37歳の男性が、妻の他界により、彼女の双子の妹のどちらかを後妻にしたいと主張。妹たちはまだ12歳だったが、イランの法律上、保護者と裁判所の認可があれば女性は8歳9カ月から結婚が可能だ。

「双子の兄である、14歳のアミールくんは結婚に猛反対。視聴者たちの反応も、アミールくんと概ね同意見で、児童婚に強い拒否反応を抱く声が多く集まりました。

しかし、スタジオでは笑い声が出るなど、あくまでバラエティ的なノリに終始していました。さらには、MC・所ジョージさんが、アミールくんに対し『彼も結婚すればわかるんじゃないかな、もっといろんなことが。自分が結婚していないから“こうじゃないか”と想像しちゃうんじゃないか』と発言。これに対しては批判が噴出しています」（芸能担当記者）

Xでも所の一言に、厳しい意見が続々と寄せられている。

《所ジョージだけ兄をワガママ扱いしてて完全に問題点分かってなくてエグかった 素敵なオジサンだと思ってたけど、普通に時代錯誤オジだったんだな…》

《所さんの「お兄ちゃんも結婚すればわかる」にびっくらこいちゃったんだよな。》

1981年に26歳で結婚し、愛妻家で知られる所は、家族に強い思い入れがあるのかもしれない。過去にも、家族をめぐる“強烈発言”で炎上しているのだ。

2019年に出演した『ホンマでっか！？TV』（フジテレビ系）では、明石家さんまに「どうなの？IMALUちゃんは」と、さんまの娘・IMALUの結婚について尋ね、「彼氏とか見つけて。はやく孫を出せって（言おう）」と発言。「（孫を見せるのは）親孝行とかおじいちゃん孝行なんだぜ。何やるにしてもそれが一番だよ。それ以外ないよ！」とけしかけた。

「所さんは自身の孫たちを非常にかわいがっているそうで、孫の写真を見せびらかしていることを共演者に暴露されたり、小さな孫から『じいじ』と電話で呼ばれていることを嬉しそうに語ったこともありました。心から可愛い存在だからこそ、他の人たちにもその気持ちを味わってほしいという気持ちなのでしょう。

ただ、結婚・出産はそもそもセンシティブな話題ですし、積極的に子どもを持たない選択をしている人もいます。そのため、当時は所さんの発言が“孫ハラ”と称され、批判が殺到していたんです」（同前）

“孫愛”の強さゆえの発言だったのかもしれないが、現代の価値観とは相いれなかったようだ。