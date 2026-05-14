『ザ・ロイヤルファミリー』ロケ地を巡る公式ツアー開催決定 3日間でセリ会場・プロポーズ場所・牧場など聖地巡礼
TBS系日曜劇場ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』のロケ地を巡る公式ツアーが、6月26日〜28日に開催されることが発表された。競走馬のふるさと・日高地方を聖地巡礼する内容となる。
【写真】セリ会場やプロポーズのロケ地など聖地巡礼！『ザ・ロイヤルファミリー』公式ツアーで巡る場所
公式Xでは「競走馬のふるさと・日高地方を巡る公式ツアーの開催が決定！」と告知し、「『ザ・ロイヤルファミリー』のロケ地をめぐりながら競走馬を支える背景を学び、馬事振興への理解を深め、競走馬の魅力を体感いただく3日間のツアーとなります」と説明した。
公式サイトでは、「TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の聖地巡礼。競走馬のふるさと日高地方は、競走馬の出産シーズンを終え、爽やかな季節となりました。ドラマロケ地の聖地巡礼をしながら、競走馬を支える背景を学び・馬事振興への理解を深めていただくことを目的とした企画となります」と伝えている。
ツアーポイントは、「北海道市場〜新ひだか町〜」栗須栄治＆山王耕造、中条耕一＆椎名展之の出会いのシーンを撮影したセリ会場。「JRA日高育成牧場〜浦河町〜」ロイヤルファミリーが力強く駆け抜けた坂路や野崎加奈子が栗須栄治にプロポーズした場所。「撮影が行われた牧場」日高地方の牧場シーンでメインロケ地として撮影が行われた牧場（今回このツアーのみ特別に許可を得て案内）となっている。
さらに、日高地方を代表するロケ地名所も案内し、「新ひだか町・二十間道路にて【劇中に登場した】実際のバスにご乗車いただきます。また、耕造が『東京の100倍うまい』と豪語した門別競馬場の名物【とねっこジンギスカン】を味わっていただきます」と説明した。
【写真】セリ会場やプロポーズのロケ地など聖地巡礼！『ザ・ロイヤルファミリー』公式ツアーで巡る場所
公式Xでは「競走馬のふるさと・日高地方を巡る公式ツアーの開催が決定！」と告知し、「『ザ・ロイヤルファミリー』のロケ地をめぐりながら競走馬を支える背景を学び、馬事振興への理解を深め、競走馬の魅力を体感いただく3日間のツアーとなります」と説明した。
ツアーポイントは、「北海道市場〜新ひだか町〜」栗須栄治＆山王耕造、中条耕一＆椎名展之の出会いのシーンを撮影したセリ会場。「JRA日高育成牧場〜浦河町〜」ロイヤルファミリーが力強く駆け抜けた坂路や野崎加奈子が栗須栄治にプロポーズした場所。「撮影が行われた牧場」日高地方の牧場シーンでメインロケ地として撮影が行われた牧場（今回このツアーのみ特別に許可を得て案内）となっている。
さらに、日高地方を代表するロケ地名所も案内し、「新ひだか町・二十間道路にて【劇中に登場した】実際のバスにご乗車いただきます。また、耕造が『東京の100倍うまい』と豪語した門別競馬場の名物【とねっこジンギスカン】を味わっていただきます」と説明した。